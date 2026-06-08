拆解韓股跌勢超越全球 受累外資撤退及槓桿效應 高盛力撐有望反彈

隨着市場憂慮AI行情過熱，加上中東局勢陷入僵局，以至美國加息預期升溫等因素影響，韓國股市遭遇「黑色星期一」，盤中曾急瀉逾9%，最終仍以接近全日最低位收市，報7484點，單日暴跌676點或8.29%，跌幅遠超全球股市，當中兩大焦點晶片股三星電子和SK海力士股價亦分別大跌10%及7.7%。針對今次跌市，市場普遍認為外資撤退及槓桿產品放大了市場波動，但高盛認為韓國股市暴跌之後仍有望反彈，主要目前「基本面依然非常、非常強勁」。

外資沽貨 散戶接貨

綜合媒體報道，全球基金今年已累計淨賣出創紀錄的760億美元韓國股票，並在過去1個月每個交易日保持淨賣出，而且這些沽盤可能被更容易受情緒影響的散戶投資者所承接，因此進一步加劇市場波動。不過，這並不代表外資看淡韓國市場，更多的可能是結構性的技術因素。

事實上，韓國政府早前已曾表示，鑑於股市飆升，外國投資者獲利及重新平衡投資組合，將導致市場更加波動，同時孖展融資亦可能對經濟構成風險，政府將密切關注及致力保護投資者。

野村：與前幾年印度股市相似

野村證券亞太股票策略師Chetan Seth亦表示，該行觀察到眼下外資大多屬於被動減持。該行認為，目前韓國股市局面與前幾年印度股市的情況相似，在印度本土散戶投資者規模快速壯大下，逐步擠壓了外資生存空間，但認為外資等待股價回落後，再擇機入場的機率很大。

擁擠交易平倉衝擊尤為明顯

另一方面，市場擔心槓桿ETF及期權產品可能加劇市場波動，包括數十億美元散戶資金通過槓桿ETF押注三星和海力士，令擁擠交易的平倉對韓國市場衝擊尤為明顯。衡量期權價格的Kospi 200波動率指數自2月初以來，亦大部份時間都維持在相對於芝加哥期權交易所波動率指數的歷史高位。融資融券餘額也持續攀升，截至5月底達創紀錄的38萬億韓元（約244億美元）。

首爾對沖基金Petra Capital Management管理合夥人Albert Yong表示，考慮到半導體板塊倉位高度擁擠，以及當前市場環境動瀘，出現一定程度的恐慌性拋售並不令人意外。新加坡Indosuez Wealth亞洲首席策略師Francis Tan亦提到，該行一直非常清楚擁擠交易和全球市場緊張情緒所帶來風險，尤其是在地緣政治和估值都處於高位時候。

高盛：長遠看僅一次技術性調整

雖然高盛亞太區首席區域股票策略師Timothy Moe也認為，有明確跡象顯示投機活動在增加，特別是韓國散戶尤其熱衷於買入一些槓桿ETF，但這些積壓的倉位正在被強行賣出，而且槓桿效應進一步加劇了跌勢。

不過，他預期韓國股市暴跌之後仍有望反彈，主因從更長期來看，相信今次跌市將被證明為一次技術性調整；並補充指韓國股票估值非常合理，預計企業盈利將繼續推動股市增長。

Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun也認為，現在已視為長期熊市開端還為時過早，「在過去幾個月經歷強勁上漲後，尤其是在AI和半導體相關股票中，出現一定程度的調整既健康也符合預期」。