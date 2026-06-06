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就業數據強勁點燃加息恐慌 納指狂瀉逾4% 晶片股淪重災區 分析：市場忽視AI相關股風險

股市
更新時間：09:45 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:11 2026-06-06 HKT

全球焦點新股SpaceX預計於本月中旬登場之際，美股卻在科技股帶頭急瀉下迎來強烈地震。受到美國最新就業數據意外強韌、引發市場擔憂聯儲局政策可能轉向加息的衝擊，華爾街掀起恐慌性拋售浪潮，其中晶片及半導體板塊更淪為跌市風暴眼，拖累納指全日暴跌超過4%。

美股三大指數全線受挫。截至收市，道指大幅下挫695點或1.35%，收報50866點；標指亦難逃厄運，大跌2.64%，收報7383點；科技股大本營納指表現最差，全日狂瀉4.18%，失守26000點大關，收報25709點。

非農就業大超預期

觸發今次市場大調整的導火線為宏觀經濟數據。美國官方公佈的5月份非農就業職位大增17.2萬個，遠高於市場原先預期的8.5萬個；與此同時，當月失業率則穩定維持在4.3%的水平。勞動力市場的異常火熱，令華爾街大失所望，市場預期經濟並未如期降溫，進而憂慮聯儲局非但不會減息，反而存在重新加息的風險，導致債息與美匯飆升，股市估值受壓。

施羅德多元資產投資組合經理 Mina Krishnan認為，投資市場早已積累龐大沽壓，只是缺乏觸發點，非農數據剛好成為觸發點，「在連續9個星期上漲，並且投資者接近滿倉的情況下，市場其實早已堆滿了拋售的引火物，但投資者一直找不到火柴。直到今天。」

美光重挫13% 英偉達跌6%

市場資金瘋狂逃離科技板塊，反映半導體行業走勢的費城半導體指數遭遇血洗，全日暴跌10.26%，跌至12220點。多隻晶片巨頭跌幅均達雙位數。英特爾（Intel）股價急挫11.2%；超微（AMD）與高通（Qualcomm）分別錄得10.8%及10.9%的顯著跌幅。記憶體大廠美光（Micron）股價重挫13.2%；晶片架構巨頭ARM亦未能倖免，錄得12.8%的跌幅。至於市場風向標英偉達（Nvidia），股價亦錄得6.2%的沉重回吐。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，投資者近期一直猶豫著應否沽貨離場，「如果你在過去兩個月持有這些半導體股票，你的長期投資目標已經嚴重偏離，總得在某個時候獲利了結。」他又分析指，科技股遭到拋售的其中一個原因，是投資者套現迎接下周SpaceX IPO。

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剔除AI股 標指僅升2.4%

英仕曼集團(Man Group)首席市場策略師Kristina Hooper表示，雖然截至5月份，標指今年以來上漲了超過11%，但在剔除AI相關股票後，漲幅僅2.4%。她指出，其中一些AI相關股票在2026年的價值已經增長一倍甚至兩倍，「我認為風險沒有被完全認識到。很多事情都可能出問題。」

除了科技股遭向洗，比特幣跌破6萬美元，這是自 2024 年底以來的首次。

港股夜期大跌1.38%

受到美股暴跌拖累，港股亦未能獨善其身。恒指夜期跟隨外圍走勢大幅走低，收市報24544點，大跌1.38%，低水高達418點，預示港股在下一個交易日開市將面臨嚴峻的低開壓力。

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