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Dell及聯想飛天受惠股｜唐牛

股市
更新時間：08:58 2026-06-01 HKT
發佈時間：08:58 2026-06-01 HKT

回首5月，可謂冰火兩重天，恒指在ATM拖累下無段好睇，用死唔斷氣形容最好不過，但另邊廂，AI大模型產業、存儲概念以至新股市場則繼續炒個不亦樂乎，一句講晒：炒股不炒市。

嘉利國際有兩點要留意

本欄愛股之一嘉利國際（1050），5月最後一個交易日強勢破頂，埋個靚齋。點解突然間發力？無他，集團多年來一直是Dell、聯想（992）等國際伺服器巨頭的核心外殼供應商，擁有穩定合作關係與規模製造經驗。Dell及聯想績優帶動股價飛天，嘉利國際自然水漲船高。

還有兩點要留意：第一，集團將於本月公佈全年業績，有望成為股價催化劑；第二，股價經歷7個月再破頂，再行多一段我不會感到意外，一於繼續坐定定等派彩。

唐牛

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