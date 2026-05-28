理想首季經調整轉蝕21億人幣 毛利率急削至6.1% 料次季交付跌逾一成

理想汽車（2015）受毛利率急跌拖累，今年第一季業績由盈轉虧，錄得淨虧損23億元（人民幣，下同），去年同期純利為6.46億元；經調整後淨虧損21億元，去年同期經調整利潤10億元。期內收入總額為230億元，按年減少11.2%。受業績影響，理想美股盤前一度跌6%。

料次季交付最多10萬輛

理想汽車預計，第二季車輛交付量為9.5萬至10萬輛，按年減少10%至14.5%；第二季收入總額預計為241億至254億元，按年減少16%至20.2%。

車輛銷售收入跌13%

期內車輛銷售收入215億元，按年下降12.7%。車輛毛利率由去年同期的19.8%急跌至6.1%，按年減少13.7個百分點，按季亦減少10.7個百分點。首季總交付量為9.5萬輛，按年增長2.5%。

理想汽車創辦人李想表示，首季毛利率下跌主要反映理想i6以用戶為中心的交付舉措、原材料價格波動以及車型換代周期的影響，預期隨交付回升帶來規模效應及產品組合改善，盈利能力將逐步好轉。

已斥資近1.4億美元回購

理想於今年3月24日宣布10億美元股份購回計劃，截至5月26日，已斥資近1.4億美元，回購約1,640萬股A類普通股（包括約670萬股美國存託股份）。