Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理想首季經調整轉蝕21億人幣 毛利率急削至6.1% 料次季交付跌逾一成

股市
更新時間：19:10 2026-05-28 HKT
發佈時間：19:10 2026-05-28 HKT

理想汽車（2015）受毛利率急跌拖累，今年第一季業績由盈轉虧，錄得淨虧損23億元（人民幣，下同），去年同期純利為6.46億元；經調整後淨虧損21億元，去年同期經調整利潤10億元。期內收入總額為230億元，按年減少11.2%。受業績影響，理想美股盤前一度跌6%。

料次季交付最多10萬輛

理想汽車預計，第二季車輛交付量為9.5萬至10萬輛，按年減少10%至14.5%；第二季收入總額預計為241億至254億元，按年減少16%至20.2%。

車輛銷售收入跌13%

期內車輛銷售收入215億元，按年下降12.7%。車輛毛利率由去年同期的19.8%急跌至6.1%，按年減少13.7個百分點，按季亦減少10.7個百分點。首季總交付量為9.5萬輛，按年增長2.5%。

理想汽車創辦人李想表示，首季毛利率下跌主要反映理想i6以用戶為中心的交付舉措、原材料價格波動以及車型換代周期的影響，預期隨交付回升帶來規模效應及產品組合改善，盈利能力將逐步好轉。

已斥資近1.4億美元回購

理想於今年3月24日宣布10億美元股份購回計劃，截至5月26日，已斥資近1.4億美元，回購約1,640萬股A類普通股（包括約670萬股美國存託股份）。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
影視圈
6小時前
02:04
公務員加薪｜薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
10小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
11小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
飲食
7小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
22小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
13小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
01:20
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
11小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
3小時前