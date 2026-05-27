「恒生港美科技指數」增SpaceX為成份股 投資者可買相關掛鈎ETF

全球太空探索龍頭SpaceX上市在即，本港恒指公司公布「恒生港美科技指數」將新增SpaceX為成份股。

重新調整美股成份股權重

恒指公司宣布，恒生港美科技指數編算方法中，將從美股額度從現有的「科技七巨頭」（M7），額外納入SpaceX，即合共8隻，而美股成份股的總權重將重新調整。指數編算細則顯示，美股成份股權重上限為合共35%。有關變更將以SpaceX確認上市作實。

目前與恒生港美科技指數掛鈎的ETF產品為南方東英恒生港美科技ETF（3442），目前資產管理總額6.34億元。

恒生港美科技指數涵蓋符合港股通資格的恒⽣科指成份股及納斯達克上市的科技七巨頭，最新將成為「M7+1」。至於目前十大權重股分別為中芯國際（981）、美團（3690）、亞馬遜（AMZN）、Google母企Alphabet（GOOG）、比亞迪（1211）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）、Nvidia（NVDA）、蘋果（AAPL），以及騰訊（700）。截至4月底，指數今年至今回報負7.27%，同期恒生科指累跌11.7%。

