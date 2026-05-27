Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「恒生港美科技指數」增SpaceX為成份股 投資者可買相關掛鈎ETF

股市
更新時間：17:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:34 2026-05-27 HKT

全球太空探索龍頭SpaceX上市在即，本港恒指公司公布「恒生港美科技指數」將新增SpaceX為成份股。

重新調整美股成份股權重

恒指公司宣布，恒生港美科技指數編算方法中，將從美股額度從現有的「科技七巨頭」（M7），額外納入SpaceX，即合共8隻，而美股成份股的總權重將重新調整。指數編算細則顯示，美股成份股權重上限為合共35%。有關變更將以SpaceX確認上市作實。

目前與恒生港美科技指數掛鈎的ETF產品為南方東英恒生港美科技ETF（3442），目前資產管理總額6.34億元。

恒生港美科技指數涵蓋符合港股通資格的恒⽣科指成份股及納斯達克上市的科技七巨頭，最新將成為「M7+1」。至於目前十大權重股分別為中芯國際（981）、美團（3690）、亞馬遜（AMZN）、Google母企Alphabet（GOOG）、比亞迪（1211）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）、Nvidia（NVDA）、蘋果（AAPL），以及騰訊（700）。截至4月底，指數今年至今回報負7.27%，同期恒生科指累跌11.7%。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
9小時前
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
5小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
5小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
4小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
2026-05-26 18:05 HKT
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT