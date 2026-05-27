證監據報突襲搜查建銀國際及中信建投辦事處 涉IPO相關行為

據路透引述消息報道，香港證監會突襲搜查了兩家中國大型券商的香港分公司，以調查涉嫌與股票發行相關行為，是當局加強對香港IPO熱潮監管的最新措施。作為調查的一部分，證監會搜查了建銀國際（CCBI）和中信建投（CSCI）的香港辦事處，並帶走了一些文件和電子設備。建銀國際回覆本報時則表示不予置評。

報道指出，目前尚不清楚此次監管調查的重點涉及哪些股票發行，但這項調查凸顯了香港更廣泛的監管打擊。雖然去年香港IPO活動激增，並在全球融資排名中名列前茅，但這同時也為銀行帶來了壓力，暴露了盡職調查等方面的漏洞。

兩券商曾任華昊中天醫藥保薦人

翻查資料則顯示，近年同時由上述兩間券商出任保薦人的新股，則有華昊中天醫藥（2563），該股於2024年10月底上市。此外，近期由建銀國際擔任保薦人的新股，包括拓璞數控（7688）、天星醫療（1609）、群核（068）及紅星冷鏈（1641）等等；至於近期中信建投擔任保薦人的新股，則包括華曦達（901）、勝宏科技（2476）、飛速創新（3335）及優樂賽共享（2649）等等。

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