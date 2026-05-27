Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

證監據報突襲搜查建銀國際及中信建投辦事處 涉IPO相關行為

股市
更新時間：14:18 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-27 HKT

據路透引述消息報道，香港證監會突襲搜查了兩家中國大型券商的香港分公司，以調查涉嫌與股票發行相關行為，是當局加強對香港IPO熱潮監管的最新措施。作為調查的一部分，證監會搜查了建銀國際（CCBI）和中信建投（CSCI）的香港辦事處，並帶走了一些文件和電子設備。建銀國際回覆本報時則表示不予置評。

報道指出，目前尚不清楚此次監管調查的重點涉及哪些股票發行，但這項調查凸顯了香港更廣泛的監管打擊。雖然去年香港IPO活動激增，並在全球融資排名中名列前茅，但這同時也為銀行帶來了壓力，暴露了盡職調查等方面的漏洞。

兩券商曾任華昊中天醫藥保薦人

翻查資料則顯示，近年同時由上述兩間券商出任保薦人的新股，則有華昊中天醫藥（2563），該股於2024年10月底上市。此外，近期由建銀國際擔任保薦人的新股，包括拓璞數控（7688）、天星醫療（1609）、群核（068）及紅星冷鏈（1641）等等；至於近期中信建投擔任保薦人的新股，則包括華曦達（901）、勝宏科技（2476）、飛速創新（3335）及優樂賽共享（2649）等等。

相關文章：券商高層疑受賄促內幕交易 對沖基金沽空賺3億 廉署證監聯手拘8人 市場人士憂內地潛規則滲透

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
21小時前
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
「你跳樓死唔緊要，咪影響我層樓！」網民熱議父母最傷透心的一句話：呢句原來未算最盡？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
22小時前
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
5小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
8小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
1小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
23小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
8小時前