港股弱勢已成 暫未能扭轉局面｜古天后

5月27日，大致天晴，日間天氣酷熱。市場憧憬美國與伊朗最終達成停火協議，加上美國債息回落及科技股強勢，美股周二假期後復市個別發展，道指報收50461，跌118點或0.23%；標指升45點或0.61%，報7519；納指升312點或1.19%，報26656。重磅股中，Tesla股價收市升1.8%，Nvidia收市倒跌0.2%。Caterpillar升3.3%，為最大道指升幅成份股；雪佛龍跌3.5%，為跌幅最大道指成份股。

美光科技（Micron）及Marvell Technology兩隻晶片股獲券商唱好，股價分別升19.3%及6.1%，美光市值突破1萬億美元，瑞銀大幅調高美光目標價，從535美元提高至1625美元，意味市值將攀升至1.8萬億美元，成為全球最大市值股份之一。超微半導體（AMD）炒高7.8%，高通升4.5%。費城半導體指數高處未算高，再升5.53%，報12876創新高。SpaceX下月上市前，航太股繼續熱炒，Rocket Lab及AST SpaceMobile股價分別抽高5.5%及13.1%。

德銀研究主管Jim Reid表示，市場對達成協議結束戰爭依然十分樂觀，雖然和平進程總是波折重重。摩根大通策略員Mislav Matejka則認為，市場過度預期央行加息機會，或為股市向上創造條件。

美國10年期債息一度回吐8.5個基點，至4.4728厘，對息口較敏感嘅2年期債息亦降8.5個基點，至4.042厘，30年期長債孳息一度回落到5厘之下。美滙指數曾跌0.25%，至98.99，日圓降0.3%至159.39兌每美元。ING外滙策略主管Chris Turner表示，即使環球股市繼續攀升，美元仍有支持，或因為市場愈益相信聯儲局暫時採取偏鷹立場，以應對通脹衝擊。

港股考驗25000關口壓力增

港股昨日表現反覆，恒指高開16點後，一度倒跌174點，低見25431，其後回升162點，但最終打回原形，全日跌6點，報收25599，未能企穩250日線，成交額則增至3594億元。目前港股仍於250日線水平爭持，加上北水三日累計沽出逾百億港股通，反映內地資金對港股興趣減退。值得留意近日港元滙價轉弱，如兌美元觸發7.85弱方兌換保證，或令港元流動性進一步收緊，對港股更為不利。港股明顯落後全球其他股市，尤其較亞太區內其他股市表現弱，主要為本地科技龍頭股，亦為恒指權重股，均非AI及半導體股，未能受惠相關股份受追捧熱潮，加上港股不少股份內部質素更令人憂慮，近兩星期港股中線及長線市寛持續反覆下跌，反映港股弱勢已成。

恒指連續四個交易日受制25700水平，即50日線失守後一直未能收復，相等於半年以嚟累積大型密集區底部交匯形成極大阻力，遲遲未能收復50日線，令港股往考驗25000心理關口壓力大增。上方除非收復全部移動平均線，方有條件扭轉目前弱勢，反彈阻力25800/26000/26200。

古天后