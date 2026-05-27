恒指收市跌271點 小米績後跌逾4.5% 分析料短期仍存調整壓力｜港股收市

市場繼續憧憬美伊最終達成停戰協議，亞太區股市跟隨上揚，南韓股市再創新高，韓國綜合指數收報8228點，漲181點或2.25%。港股明顯落後其他股市，尤其下午市場傳出證監會突擊搜查兩家中國券商香港子公司，午市沽壓加劇。恒指收市跌271點或1.06%，收報25328點，大市成交金額3207億元，較上日減少10.8%。

國指跌113點或1.33%，報8463點；恒生科技指數收報4907點，跌0.79%；北水南下合計淨流出77.17億元，連續第4日流出，累計流出212.84億元。

科網股漲跌不一，小米（1810）首季少賺43%，績後破底續跌4.57%，收報28.4元；阿里巴巴（9988）跌2.6%，收報124.3元；騰訊（700）跌1%，收報434.4元；百度（9888）升0.15%，收報128.2元；京東集團（9618）跌2%，收報116.3元；美團（3690）跌1.4%，收報77.7元；網易（9999）升3.2%，收報195.4元；快手（1024）首季少賺逾兩成，跌1.13%，收報45.28元。

華爾街大幅上調目標價，引發了存儲芯片又一輪的上漲。南方兩倍做多海力士（7709）再漲22%，收報132.5元；兆易創新（3986）漲2.1%，收報842.5元；瀾起科技（6809）漲1.5%，收報469元。

AI應用股逆市走強，群核科技（068）飆升17.1%，收報22.34元；智譜（2513）升6%，收報1425元；MiniMax（100）升10.53%，收報850元；海致科技（2706）升6.1%，收報61元。

半導體概念持續活躍，芯智控股（2166）上漲14.2%，收報5.71元，創歷史新高；華虹半導體（1347）上漲6.05%，收報152.4元；時代電氣（3898）上漲5%，收報42.58元。手機設備股炒上，比亞迪電子（285）升3.5%，報29.06元；瑞聲科技（2018）升0.8%，報44.72元；舜宇光學（2382）升1.6%，報75.15元。

玖龍紙業（2689）泉州基地受原材料、化工輔料等價格持續高位運行的影響，上調價格。玖龍紙業大漲9.6%，收報7.08元；陽光紙業（2002）漲3.88%，收報1.07元；理文造紙（2314）漲2.3%，收報3.14元。

地產股跌幅較大，新地（016）跌2.2％，收報132.1元；龍湖（960）跌2.2%，收報7.87元；長實（1113）跌3.5%，收報46.56元。

個別股方面，石藥集團（1093）首季少賺42%，曾一度跌11％，收報7.04元或跌5.4％，暫為表現最弱藍籌；聯想集團（992）再升4.5%，報19.26元，創歷史新高；寧德時代（3750）升6.4%，收報700元，是表現最好藍籌股。

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，港股當前表現受內地防走資政策、外圍市場流動性等多重因素影響，短期仍存調整壓力，恒指需警惕跌破25200點關鍵支撐位。他指出，市場對美聯儲新任主席上任後流動性收緊預期升溫，疊加高利率環境下美國通脹壓力仍存，若通脹預期進一步抬升推動美國長債收益率上行，將對近期強勢的科技股構成回調壓力。

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港股走勢疲弱，恒指今早僅高開9點後，走勢反覆向下，最多曾跌230點至25369點，截至中午報25381點，跌217點或0.85%，半日成交1,701億元。科指方面，中午報4934點，跌12點或0.25%。

藍籌股之中，阿里（9988）半日跌2.9%，連同小米（1810）及騰訊（700）分別跌2.5%及1%，為拖累恒指表現最主要股份；相反，近日表現強勢的中芯（981）及聯想（992）分別升3%及6.9%，力撐大市。

寧德夥東歐企業擴大儲能項目

單計股份變幅，聯想亦為半日表現最佳藍籌，寧德時代（3750）及比亞迪電子（285）亦分別升5.8%及4.8%。消息面上，寧德時代與東歐企業Solarpro Holding合作的601MWh大型儲能項目近日在保加利亞成功併網投運，雙方亦計劃未來兩年內進一步擴大儲能項目規模。

各板塊之中，AI半新股有炒作，其中滴普（1384）半日升逾17%、群核（068）升逾15%，MINIMAX（100）升逾9%；天數智芯（9903）及智譜（2513）亦分別升7.8%及5%。

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美國《華爾街日報》修正「美國海軍恢復引導船隻穿越霍爾木茲海峽」的報道，將語句改為「美國海軍目前正悄然協助船隻穿越霍爾木茲海峽」，並指美國中央司令部一位發言人表示，美方並未重啓「自由計劃」。消息一度令油價抽高，但未能扭轉跌勢，布蘭特期油及紐約期油今早續跌逾1%，分別曾報95.64美元及92.69美元。

美股三大指數周二個別發展，道指收市倒跌118點或0.23%，報50461點；標指升45點或0.61%，報7519點；納指升312點或1.19%，報26656點；至於反映中概股表現的金龍指數亦升0.57%至6549點。

美光及富途大升近兩成

焦點股中，美光（MU）獲多間華爾街大行上調評級，其中瑞銀將其目標價從535美元上調至1,625美元；該股周二大升逾19%至895.88美元，市值再創新高兼突破1萬億美元。此外，富途（FUTU）股價大反彈兩成，收報107.7美元。

亞太區股市方面，韓股及日股繼續向上，今早分別暫升1.2%及3.3%，報65786點及8313點。港股方面，恒指今早高開9點，報25608點。

聯想再升半成 小米績後微跌

藍籌股中，寧德時代（3750）高開7%，聯想（9992）及網易（999）亦分別升5%及4.5%，為表現最佳藍籌。不過，其他重磅科網股仍弱，阿里巴巴（9988）升0.08%；騰訊（700）跌0.7%；京東（9618）跌0.76%；美團（3690）跌0.63%；百度（9888）跌0.78%。

至於昨日公佈季績的小米（1810），首季收入錄得991.4億元人民幣，按年下跌10.9%，略勝市場預期；經調整淨利潤60.7億元人民幣，按年減少43.1%，同樣勝預期。集團同時公布，未來12個月內回購不超過200億元的B類股份，新計劃於今年股東會後生效。另外，集團宣布今年AI領域投入至少160億元，3年超過600億元，推進「人車家全生態」AI閉環。該股開市報29.6元，跌0.54%。

鷹普精密擬折讓13.6%配股

個股消息中，鷹普精密（1286）以先舊後新方式配售6,000萬股，集資5.5億元，相當於經擴大已發行股份總數約3.1%，每股配售價9.1元，較上日收市價10.53元折讓13.6%。該股開市報9.72元，跌7.7%。

深演智能公開發售超購5479倍

新股方面，深演智能（2723）公開發售錄約5,479倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購約2.4倍；該股開市報155元，升179%。

華曦達（901）公開發售超購約1971倍，一手中籤率2%，國際配售超購1.23倍；該股開市報65.8元，升100%。

至於雲英谷科技（3310），公開發售超購約3558倍，一手中籤率3%，國際配售超購約6倍；該股開市報25.48元，升22%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股9.68億元，其中聯想（992）、中芯（981）及華虹半導體（1347）分別獲淨買入7.81億元、6.56億元及4.95億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及南方恒生科技（3033）分別遭淨賣出15.7億元、13.4億元及6.39億元。

