AMD擬向台灣晶片業投資逾100億美元 擴大合作夥伴及增加封裝產能

Nvidia公佈季績收入再創新高之際，其AI晶片市場的主要競爭對手AMD據報計劃向台灣半導體行業注資逾100億美元，以擴大合作夥伴關係及增加封裝產能。據彭博報道，AMD正與包括日月光、力成、Sanmina（新美亞）和英業達等夥伴合作，以增強在台灣地區的能力。

在台製造下一代中央處理器Venice

此外，據《華爾街日報》引述AMD首席執行官蘇姿豐指出，隨著AI加速普及，全球客戶正迅速擴大AI基礎設施規模，以滿足不斷增長的算力需求。

根據周四一份聲明顯示，AMD還開始在台灣製造下一代中央處理器Venice，而採用的是台積電（TSM）的2納米技術，並計劃未來在台積電的亞利桑那州晶圓廠生產這款Venice晶片。

