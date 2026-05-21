OpenAI據報最快周五提交IPO文件 擬秋季上市

據彭博引述消息報道， OpenAI正準備在未來幾周內提交首次公開募股（IPO）申請，目標是在秋季某個時候上市。

報道指出， OpenAI正在與高盛和摩根士丹利合作，最早於本周五提交一份保密的IPO文件，但具體時間仍不確定。公司在一份聲明中則表示，「我們會定期評估一系列戰略選擇。我們的重點仍然是執行」。

馬斯克敗訴 消除不利因素

報道提到，馬斯克對於OpenAI及其聯合創始人奧特曼提起的訴訟早前遭駁回，從而消除了OpenAI上市計劃中的一個不利因素。馬斯克是OpenAI的早期投資者，他聲稱在奧特曼的領導下，OpenAI背離了其造福公眾的使命，轉型為營利企業，但陪審團最終駁回訴訟，認為他提訟的時間太遲。

另一方面，路透早前一篇報道指出，OpenAI此次IPO可能使公司估值高達1萬億美元。

