Nvidia首季收入增85%破頂 數據中心佔比逾9成 股價盤後仍跌

英偉達（Nvidia，NVDA）周三（20日）收市後再次交出一份強勁季績，但驚喜程度已不如以往。集團公佈2027財年首季收入錄816.2億美元，按年增85%，按季升20%，創季度新高，並較市場預期為佳；經調整每股盈利為1.87美元，按年增長140%，同樣勝預期。期內，核心業務數據中心收入達752億美元，佔整體收入超過九成，繼續刷新歷史紀錄，顯示AI算力需求仍是公司增長的絕對主線。業績公布後，英偉達盤後股價跌1.26%，收報220.66美元。

「超預期幅度」明顯收窄

然而，相比過去多個季度大幅超預期的表現，本次業績的「超預期幅度」明顯收窄。按照美銀此前統計，英偉達過去十個季度平均可較指引高出7%至8%。以此前780億美元的指引中值推算，本季收入理應落在830億至840億美元區間，而實際結果低於該區間下限約1.7%。

下季指引未計入中國收入

展望未來，公司預計第二季收入錄910億美元（上下浮動2%），高於市場平均預期，但低於最樂觀預估的960億美元。值得注意的是，該指引未包含任何來自中國的數據中心計算收入，意味當前預測完全建立在中國以外需求之上。

增回購授權 上調股息

資本回報方面，英偉達宣布新增800億美元股票回購授權，並將季度股息由每股0.01美元大幅上調至0.25美元。此舉顯示公司現金流充裕及對長期盈利能力的信心。

逐步轉向新業績披露框架

此外，公司正逐步轉向新的業績披露框架，將業務重組為「數據中心」與「邊緣計算」兩大平台。其中，數據中心將細分為超大規模客戶與ACIE市場（涵蓋AI雲、工業及企業應用），而邊緣計算則包括PC、遊戲、AI-RAN、機器人及汽車等領域。這一變動有助於更準確反映未來增長驅動力，但短期內也會影響歷史數據的可比性，增加市場解讀難度。

