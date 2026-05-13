翼菲科技超購1.49萬倍 超越金葉國際成「超購王」

內地工業機械人企業翼菲科技（6871）今日中午截飛，據市場消息，公開發售部分錄得14,891倍超額認購，超越金葉國際紀錄，成為新股「超購王」。

預計將啟動回撥機制 公開發售部分比例或增至20%

市場消息指，翼菲科技錄得14,891倍超額認購，不單成為今年新股「超購王」，更超越去年金葉國際超購11,464倍紀錄，成為史上「超購王」。

由於認購反應熱烈，預計翼菲科技將觸發第18C章節下的最高回撥機制，公開發售部分比例，由5%調升至20%。

翼菲科技計劃發行2,460萬股H股，發售價為每股30.5元，集資7.5億元，每手100股，一手入場費3,080.75元，將於5月18日掛牌上市。

全國第四大工業機械人供應商 擁271項專利

翼菲科技於2023年至去年，均錄得經調整後虧損。2023及2024年分別虧損1.05億元人幣及0.52億元人幣。2025年行政開支及研發開支，分別急增119.7%及83.1%，拖累經調整虧損擴大至8,663萬元人幣。

專注於工業機械人設計、研發及製造的翼菲科技，現時是全國第四大工業機械人及相關機械人解決方案供應商。弗若斯特沙利文報告指出，翼菲科技是中國少數具備規模化工業及相關解決方案覆蓋能力較強企業之一。翼菲科技現時擁有271項專利及76項軟件著作權，客戶涵蓋新能源車、精密製造等企業。

翼菲科技是次集資所得，其中約40%用於機器人技術的開發；約28%用於生產線開發及產能建設或優化；約12%用於發展海外業務網絡；約10%用於供應鏈上下游的投資；及約10%用於補充營運資金。