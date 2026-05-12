美4月通脹升溫 核心CPI漲2.8%高預期 油價重上100關 道指跌逾200點

美國通脹持續攀升，4月消費物價指數（CPI）及核心CPI均高於市場預期，美伊和談亦不容樂觀，市場湧現獲利情緒。

道指報49455點，跌249點；標指報7371點，跌41點；納指報26036點，跌238點或0.9%。美元指數由數據公布前的98.294水平，升至98.361水平，升0.4%；美國10年期債息報4.455厘，升3.8點子。

油價回升，紐約油期報每桶101.9美元，升3.9%。美國總統特朗普指美伊停火協議仍然有效，但「極其脆弱」，正處於維持生命的狀態，並指伊朗提出的和平協議「岌岌可危」。

CPI按年升3.8%亦高預期 油價推升

4月CPI按年升3.8%，高於市場預期的3.7%，亦是自2023年以來增幅最大；按月升0.6%，符合預期。撇除能源及食品價格的核心CPI按年升2.8%，按月亦升0.4%，分別高於預期的2.7%和0.3%。

專家：通脹將持續上升 影響消費力

Globalt Investments高級投資組合經理Thomas Martin認為，隨著中東衝突持續的時間越長，以及美伊談判缺乏進展，通脹只會繼續加劇，形容情況不是「雪崩」，而是通脹將穩步上升，將漸漸波及更多人生活，導致消費者面臨困境。