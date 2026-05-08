「中國巴菲特」段永平建倉 泡泡瑪特今早逆市再升近7%

受「中國巴菲特」段永平建倉及力撐創辦人王寧消息刺激，泡泡瑪特（9992）今早延續昨日升勢，曾升近7%，最高見175.4元創一個月新高。

去年開始關注泡泡瑪特 睇好王寧可以「好好幹25年以上」

泡泡瑪特今早高開0.5%後，早段升幅擴大，曾高見175.4元，現時升幅收窄至6%，報172元。

泡泡瑪特昨日股價一度勁升6%，收升3.8%報162.2元。泡泡瑪特股價反彈，得力於獲有「中國巴菲特」之稱的資深投資者段永平發文力撐。

段永平發文表示，已將所持的中國神華（1088）換成泡泡瑪特。段永平在去年開始關注泡泡瑪特，初時他直言「看不懂這門生意、不會碰」。到泡泡瑪特發布2025年業績後，他收回不投資說法，並花了好幾天好好研究泡泡瑪特這間公司，甚至到倫敦實體店考察。他又自稱是創辦人王寧的粉絲，認為王寧年輕，「還能好好幹25年以上」。

段永平於上月表示「我的泡泡瑪特保險公司正式開張了」，表示開始買入泡泡瑪特。段永平是透過「Short Put」（賣出認沽期權）方式建倉，如股價不跌穿行權價可賺取權金，股價下跌可用更低成本建倉。

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