泡泡瑪特曾飆6% 段永平指已建倉「我的神華都換了泡泡瑪特」 近期轉軚自稱「王寧粉絲」

有「中國巴菲特」之稱的著名投資者段永平，再發文唱好泡泡瑪特（9992），直言「我把我的神華都換了泡泡瑪特了」。獲名人加持下，泡泡瑪特股價一度勁升6%，收升3.8%報162.2元。中國神華（1088）則逆市大跌4.2%報45.76元。

4月已Short Put部署

段永平在其社交平台表示，已將所有中國神華的持倉，換成泡泡瑪特。他在今年已多次發文提及該公司，更揚言自己是泡泡瑪特創辦人王寧的粉絲，並在4月透露已經採取「Short Put」（賣出認沽期權）方式建倉，即藉助衍生工具「接貨」。

他表明：「我是個滿倉主義者，絕大部分錢都已經在其他的投資上了。儘管如此，我可以先賣些Put，同時考慮用哪些投資去換（機會成本）」，及至目前決定直接買入股票。

段永平稱：「我把我的神華都換了泡泡瑪特了。」

去年曾稱「看不懂、不會碰」

事實上，段永平對泡泡瑪特取態在近月大轉變，去年底曾指看不懂泡泡瑪特的商業模式，「不會碰」，之後更說：「我大致看過泡泡瑪特，覺得他們確實蠻厲害的。不過，我依然無法理解人們為什麼會需要這個東西，萬一過兩年大家都不要了呢？」但在短短數月後便稱「收回不投資泡泡瑪特的說法」，主要由於在泡泡瑪特業績後，「激發了自己的好奇心，連續花了好幾天去理解這家公司，很久沒有這種興奮感了。」

稱神華仍是好公司

另外段永平又指，雖然已沽清神華，但指神華是好公司，過去亦獲得很好的回報，「在此謝過了！將來有機會我還會再回來的。I’ll be back！」

在LABUBU等IP產品推動下，泡泡瑪特去年大賺128億元人民幣。

泡泡瑪特股價從高位累跌60%

泡泡瑪特近年成為港股新消費股的代表，股價自2024年起節節上揚，至2025年8月高見339.8元，累計升幅超過16倍，市值高達4563億元。但隨後因LABUBU熱潮減退，股價轉弱，至近期低見140.1元，從高位回吐近60%。

去年純利大升2.9倍 LABUBU貢獻收入強勁

在大量爆紅授權IP商品推動下，泡泡瑪特業績強勁，純利127.76億元（人民幣，下同），按年大升2.85倍。期內收益高達371.2億元，增加1.85倍，其中LABUBU在內的「THE MONSTERS 」產品收入貢獻達141.6億元，勁升3.7倍。整體毛利率由66.8%升至72.1%。