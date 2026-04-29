新股質素惹關注 唐家成承諾港交所不會放鬆監管「沒有投資者信心的市場好難存在」

港交所（388）舉行股東周年大會，對於股東關注的新股質素情況，港交所主席唐家成於會上再強調，上市公司的質素是港股市場的最主要的基本因素，並承諾港交所不會放鬆上市公司的質素監管。他說，「如果上市企業沒有好的質素，投資者就會對該市場沒信心，沒有投資者信心的市場好難存在。」他續指，歡迎早前證監會最新發布的指引，要求銀行家、保薦人及企業的上市申請書嚴格遵循上市規則，且港交所上市科亦絕對不會降低上市要求。

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暫無計劃推出預測市場產品

近年預測市場（Prediction markets ）這類新興交易形態正興起，行政總裁陳翊庭表示，港交所有關注預測市場的發展，因其交易標的聚焦於事件結果預測，部分市場觀點認為其性質接近賭博，會持續觀察預測市場事態發展，但短期內並無推出類似產品的計劃。陳續說，港交所作為證券交易所，主業始終是發展證券市場，同時亦在固定收益債券、大宗商品等產品上發力，以滿足在現時外圍環境波動下，國際投資者對資產配置多樣化的需求。

港交所主席唐家成。

被問及中長期創新性改革，陳翊庭表示，港交所一直在改革道路上，主要圍繞著「人、貨、場」三大方面做扎實，並認為現時為港交所提供改革的條件愈來愈好，而這主要來自拉力和推力兩股力量在推進。她解釋指，推力就是，地緣政治等因素推動全球資金正尋求亞洲市場作為多元化配置市場之一。

拉力即是中國的投資機會正吸引國際資本主動探索。她續指，下一步將重點打通藍海市場，把固定收益債券、大宗商品等尚處起步階段的業務做深做全，以吸引更多國際投資者。

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