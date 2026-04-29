儲能需求推動 寧德時代市值大幅超越比亞迪

據《彭博》分析，受惠儲能需求推動，寧德時代（3750）市值已大幅拋離另一電池業巨頭比亞迪（1211）。

寧德時代市值逼近2萬億人幣

《彭博》分析指出，寧德時代與比亞迪市值增長，於過去數年走勢一致，兩間公司於去年6月初維持在約1萬億元人幣水平。到今年寧德時代市值開始拋離比亞迪，現時寧德時代市值已逼近2萬億元人幣，反觀比亞迪，市值已縮減至約8,900億元人幣。

寧德時代市值暴漲，主要受惠儲能業務增長。據InfoLink報告數據，2025年全球儲能電芯出貨同比增長近一倍，其中寧德時代增長繼續領跑全球。人工智能數據中心需要消耗大規模的電力，而光伏項目、電網改造等亦推動儲能裝置需求。

受海外營收及儲能業務增長帶動，寧德時代2025年全年與今年一季度淨利潤均大幅成長，刺激股價創新高，令寧德時代與比亞迪市值增長走勢出現分化。

比亞迪第一季度淨利潤大減55.4%

至於比亞迪，造車業務面對價格戰及產能過剩壓力，令利潤持續受壓。比亞迪周二公布季報顯示，第一季度淨利潤40.85億元，倒退55.4%，倒退至三年多最低水平。

按SNE Research的數據，今年一月全球動力電池製造業，寧德時代市佔達45.2%，比亞迪市佔13.8%仍位居第二。雖然比亞迪有供貨予小米等車企，但生產電池主要用於自家生產汽車。

《彭博》分析師指出，去年電動車由於價格戰開始出現阻力，而儲能業務則出現爆發性增長。但隨著油價急升，電動車吸引力增加，令出口成為內地車企亮點，今年第一季度，比亞迪出口增長逾50%，出口佔比亞迪當季交付量約45%，大摩分析師預計比亞迪海外業務比現將成為第二季市場的關注點。