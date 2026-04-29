恒指重上兩萬六 內房內險向上 平保升逾6% 自駕概念股捱沽｜港股開市

美國聯儲局議息前夕，疊加港股期指結算日，恒指今日卻高開高走，且重上兩萬六關口，終收報26111，升432點，兩連跌止步，大市成交額2,583億元。有分析預計，恒指短期內於25500至26500點之間徘徊。

恒指今早高開162點後，報25842，升幅曾收窄至131點，低見25811，之後反覆向上，午後一度高見26132，升453點，最終收報26111，升432點。國指收報8805點，升160點；科指收報4910點，升82點。

中海外及潤地表現冠藍籌

內房股向上，中國海外發展（688）收報13.35元，升8.9%，為表現最好的恒指和國指成分股。華潤置地（1109）建議分拆公開募集商業不動產投資信託基金在深圳上市，收報32.96元，升6.5％，為表現第二好藍籌股。龍湖（960）則報8.25元，升4.3%。

中國平安（2318）首季按年少賺7.4%，新業務價值則增長20.8%，又獲大行唱好，推高股價收報63.7元，升6.1%，兼帶動其他內險股走高。中國人壽（2628）收報27.4元，升5.1%。

美擬限制華虹半導體 股價挫半成

路透報道，美國上周已要求多家芯片設備公司停止向華虹半導體（1347）運送部分產品。華虹半導體收報108.1元，跌4.6％，為表現最差的科指；壁仞科技（6082）報43.06元，跌5.4%；天數智芯（9903）報384元，跌5.3%；ASMPT（522）報164.5元，跌3.1%；中芯國際（981）報65.8元，跌0.4％。中國外交部發言人林劍回應，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球供應鏈的穩定、暢通。

蘿蔔快跑傳故障 百度跌近3%

彭博引述知情人士指，在百度（9888）旗下「蘿蔔快跑」自動駕駛的士在武漢出現大規模故障後，中央暫停發放新的高級別自動駕駛許可。消息傳出後相關股份急挫，百度收報119.9元，跌2.8％；小馬智行（2026）報76.2元，跌5.5%；文遠知行（800）報19.64元，跌4.7%。

個別藍籌股放榜，萬洲國際（288）首季盈利按年多8.8%，但期內豬肉的經營利潤下降34.4%，拖累股價跌5.8%，報9.96元，為表現最差的藍籌股。招商銀行（3968）績後收報47.98元，跌4.2%，為表現最差的國指。吉利汽車（175）績後收報22.34元，升2.6%。

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港股期指結算日做好，恒指今早高開162點後，走勢反覆向上，升幅一度擴大至372點，高見26051點，但未能企穩兩萬六關口，中午收報25995點，升315點或1.23%，半日成交1,330億元。科指方面，中午收報4879點，升51點或1.07%。

內房股向上 中海外升逾4%

重磅藍籌股中，阿里（9998）及平保（2318）半日分別升2.5%及5.2%，連同友邦（1299）升2.3%，以及美團（3690）升3.2%，領漲大市。若單計股價升幅，除了平保外，國壽（2628）亦升4.4%，為表現最佳藍籌；此外，內房股亦向上，中海外（688）及潤地（1109）分別升4.2%及3.8%。

消息面上，平保（2318）首季淨利潤錄250.22億人民幣，按年跌7.38%；每股盈利1.43元；營業收入跌7.07%至2,384.77億人民幣；營運利潤升7.58%至407.8億人民幣，其中壽險及健康險業務營運利潤296.96億元，增長6.4%。

花旗報告指出，平保首季業績理想，新業務價值按年增長21%至156億元人民幣，優於同業太保壽險的10%增長，主要受首年保費按年增長46%帶動，惟受假設變更及產品組合轉向分紅產品影響，新業務價值利潤率按年下跌4.8個百分點至23.5%。該行給予平保「買入」評級，目標價82元。

半新股個別發展 群核瀉、勝宏飆

半新股個別發展，今日新上市的商米科技（6810）半日升277%；曦智科技（1879）升1%至895元；邁威（2493）跌5.7%；華勤（3296）亦跌逾6%；群核（068）及長光辰芯（3277）更分別跌逾6%及4%。不過，勝宏（2476）及思格（6656）則分別升近8%及3.9%。

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美國財政部嚴厲警告任何航運公司、保險商及金融機構，若向伊朗繳付通過霍爾木茲海峽的「通行費」，將面臨前所未有的「重大制裁」。伊朗則據報可能幾天內提交一份旨在結束與美國戰爭的修正版提案，而巴基斯坦亦將參與調解。

聯儲局周四凌晨公佈議息結果

另一方面，市場觀望美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公佈議息會議結果，以及重磅科技股業績，加上有外媒報道指OpenAI近期未能達成新用戶增長及收入目標，利淡部份AI股表現，美股三大指數周二全線向下，其中道指跌25點或0.05%，報49141點；標指跌35點或0.49%，報7138點；納指跌223點或0.9%，報24663點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦跌33點或0.49%。

阿聯酋退出OPEC難令油價波動

阿聯酋宣佈將於5月1日正式退出OPEC，但華爾街普遍認為油價短期不太可能出現大幅波動，因為霍爾木茲海峽封鎖仍是制約海灣能源出口的首要樽頸；不過，一旦美伊達成和平協議、霍爾木茲航運恢復正常，阿聯酋可在OPEC配額體系之外自由擴產，屆時全球原油供應將迎來新一輪衝擊。國際油價今早輕微回吐，布蘭特期油暫跌約0.15%至104.24美元；WTI期油則跌0.18%至99.75美元。

港股方面，恒指今早高開162點，報25842點。科網股回穩，阿里巴巴（9988）開市升1.8%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）升1.4%；京東（9618）升1.9%；百度（9888）則升1.3%。

傳美禁設備公司供貨華虹半導體

個股消息方面，外媒報道指美國商務部上周要求多家晶片設備公司，停止向華虹半導體（1347） 運送特定工具。該股開市報109.6元，跌逾3%。

比亞迪首季少賺近12%

比亞迪股份（1211）公佈今年首季業績，期內營業收入1,502.25億人民幣，按年下跌11.82%；淨利潤40.85億人民幣，按年大幅倒退55.38%。基本每股收益0.448元，較去年同期的1.0391元下跌56.89%。該股開市報104.4元，升0.7%。

比亞迪電子盈利暴跌逾95%

同系比亞迪電子（0285）首季營業收入381.83億人民幣，雖微增3.53%，惟淨利潤僅錄得2,783萬人民幣，按年暴挫95.53%，去年同期為6.22億元。每股盈利0.01元，同樣大跌95.53%；毛利19.91億元，按年下降14.35%。公司解釋，盈利大幅收縮主要受匯率波動產生的匯兌損失影響，加上產品結構變化拖低整體毛利率及利潤水平。該股開市報24.52元，跌6.6%。

勝宏科技首季多賺40%

此外，勝宏科技（2476）公佈，今年首季營業收入按年增28%至55.19億人民幣，淨利潤按年增40%至12.88億人民幣；該股開市報297元，跌1%。

商米科技國際發售超購近7倍

新股方面，商米科技（6810）公開發售部份錄得約2,002倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購近7倍；該股開市報97.5元，升292%。至於昨日急升的曦智科技（1879），今早再升1%至895元。

北水動向方面，昨日淨買入港股145.23億元，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及小米（1810）分別獲淨買入41.37億元、26.4億元及18.09億元；而阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出12.51億元、11.32億元及6.26億元。