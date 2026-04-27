伊朗提出重開海峽 美股早段窄幅上落
更新時間：21:48 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:48 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:48 2026-04-27 HKT
美伊談判停滯之際，伊朗提出重開霍爾木茲海峽新方案，市場避險情緒升溫，美股早盤三大指數全線向下。道指報49216點，跌13點；標指報7156點，跌8點；納指報24784點，跌52點或0.21%。
全球科技股本月出現拋物線式拉升，高盛對沖基金業務負責人TonyPasquariello發出審慎警告。他直指市場現反常現象，地緣政治局勢緊張、戰事未歇，股市卻持續飆升，直言部分板塊存在「吹頂」風險，惟牛市主趨勢未改。
科技股方面消息紛陳，知名分析師郭明錤撰文透露，OpenAI計劃自研手機，正與聯發科、高通合作研發手機處理器，預計2028年量產。消息帶動高通早盤升幅擴至7%以上。
另外，Meta宣布與OverviewEnergy達成合作，將太空太陽能引入數據中心，目標2030年實現商業電力輸送。Meta開盤升0.4%。至於電動車及航天領域，韋德布什分析師DanIves預測，特斯拉與SpaceX極大機會於2027年初合併，相關可能性高達80%至90%。特斯拉開盤跌2%。
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