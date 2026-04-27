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寧德時代擬配股籌約390億 折讓最多7% 引入144A機制拓美資

股市
更新時間：21:10 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:10 2026-04-27 HKT

據彭博社獲得的一份發行條款清單，內地電動車電池龍頭寧德時代（3750）啟動H股配售，計劃集資約50億美元（約390億港元）。

據交易條款，此次配售定價區間為每股628.20至651.80港元，較週一港股收盤價折讓3.5%至7%。美國銀行、中國國際資本公司、摩根大通及摩根士丹利擔任聯席安排行。完成交易後，寧德時代將受90天禁售期約束。所募資金將用於全球產能擴張、零碳業務布局、研發投入、營運資本及其他一般企業用途。

引入144A拓美資 集資規模媲美去年IPO

是次配售首次引入面向美國機構投資者的144A發行機制，有助拓寬投資者基礎。若成功發行，將成為2026年香港市場迄今最大規模的股權融資，與去年赴港上市時的53億美元募資額相若。

寧德時代去年5月登陸港股，隨電動車市場發展，公司總市值已突破3萬億元人民幣。市場早前已傳出配股消息，如今正式落實，反映公司正把握港股窗口，為國際擴張儲備彈藥。

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