深圳樂動機器人通過港上市聆訊 主打割草機械人 獲阿里CEO入股

據港交所披露，深圳樂動機器人已通過上市聆訊，換言之該公司即將可以可開啟上市路演，並開始招股流程。海通國際和國泰君安國際為其聯席保薦人。

資料顯示，深圳樂動機器人是內地一間提供視覺感知產品及割草機械人的公司，阿里巴巴（9988）行政總裁吳泳銘旗下圓璟鼎恆是該公司的C輪投資者之一。該公司近三年收入為2023年的2.77億元（人民幣、下同）、2024年的4.67億元以及去年的7.48億元，對應淨虧損則為分別為6850萬元、5650萬元及6250萬元。該公司預計未來（包括2026年），將繼續錄得淨虧損。

Extransfer等8企交上市申請

另外，上周五企業對企業（B2B）跨境支付平台Extransfer、上海箱箱智能科技、卡拉羅（中國）傳動系統股份等8間公司向港交所遞交上市申請。