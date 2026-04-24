港股獨憔悴 續跑輸亞洲市場｜古天后

4月24日，密雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。美國總統特朗普下令海軍向霍爾木茲海峽布雷船隻開火，加上伊朗首都德黑蘭啟動防空系統應對小型無人機，國際油價持續高企，紐約期油又上重90美元水平之上。美股周四反覆受壓，道指低開205點後，跌幅擴大至最多628點，低見48861，收市道指跌179點或0.36%，報49310；標指跌29點或0.41%，報7108；納指最多跌1.82%，尾市跌幅縮至0.89%，報24438。

個別表現中，Tesla今年資本開支預測多過原先公布，股價收市大跌3.6%；Netflix宣布額外回購250億美元股份，股價反覆回吐0.5%。軟件商ServiceNow業績欠佳，股價急插水17.8%。國際商業機器(IBM)業績後股價亦急跌8.3%，並拖累同業Salesforce及微軟分別下滑8.7%及4%。不過Intel公布業績好過預期，盤後急升逾兩成。挪威嘅全球最大主權財富基金公布首季投資虧損1.9%，為2023年第三季以來最差表現，該基金歸咎於新嘅人工智能(AI)模型觸發軟件及服務股遭拋售、私募信貸市場不穩，以及伊朗戰爭影響，期內股票投資組合損失2.6%，債券回報亦跌0.2%。美國10年期債息一度轉升5.4個基點，至4.353厘。美滙指數升0.36%至98.94，日圓下降0.23%至159.85兌每美元，日本財務大臣片山皋月強調一直就日圓滙價與美國保持緊密接觸。

港股跑輸其他市場格局未改

港股昨日低開低走，恒指低開64點後，一度跌322點，低見25840，全日跌248點，報25915，險守50日線，但跌穿10日線及100日線，並失守二萬六關。至夜期及ADR時段進一步回落，跌穿50日線，夜期更一度低見25650-25700水平。今早黑期仍於25800水平上徘徊，料今早恒指略為低開，今日唔排除有機會考驗20日線，即約25650-25700水平。港股跑輸其他市場嘅格局未改。

短線26300-26500阻力仍大

上周五投資者趁美伊周末或再進行談判前，先行鎖定利潤。本來美伊已講掂數，同意停火，伊朗重新開放霍爾木茲海峽，並且承諾永不封鎖該海峽。言猶在耳，唔夠48小時，以色列未有理會美伊協議，繼續襲擊黎巴嫩，未有符合美伊原本協議停火安排。其後美伊就海峽控制權繼續僵持，但特朗普又指延長停火。投資者已漸習慣中東局勢反覆消息，開始回歸基本面，以此觀之，本地地產股以至中資電訊股，對中東局勢敏感度較低，近日較有支持。但喺美元走強下，重磅科技股則無乜運行，令指數停滯不前。估計港股又進入牛皮偏軟局面。由於下周期指結算，下周開始進入轉倉高峰期，除非中東局勢有突破性發展，否則喺霍爾木茲海峽未能完全通行，油價維持高企下，港股只會有波幅，冇升幅，能守住20日線即25600水平，就隨住中東局勢消息於幾條移動平均線之間上落，短線26300-26500阻力仍大。

古天后