Meta計劃裁員一成 8000員工受影響 微軟推自願離職涉8,750名員工

Meta（META）公布計劃裁減一成員工，集團約8000名員工受影響。Meta指裁員行動是為了提升營運效益。

稱提前公告因消息已曝光 裁員將於5月20日啟動

Meta於周四向員工發布備忘錄，通知裁員決定。Meta表示公司近年來大幅投入AI相關人才與基建，今年資本開支預計創新高。

Meta人力資源主管Janelle Gale表示，裁員是公司營運效率及投資需求之間作出的艱難決定。她稱今次裁員將影響不少對公司有貢獻員工，由於消息已曝光，故決定提前公布。美國地區受影響Meta員工，將獲得至少16星期基本薪酬，並按年資增加補償，以及提供最長達18個月醫療補助及轉工支援。

今次裁員將於5月20日啟動，Meta原擬招聘的6000個空缺職位亦會凍結。

Meta年初已裁減Reality Labs約千名員工

Meta今年至今已積極推動裁員行動，今年1月裁減約1,000名Reality Labs員工，包括Quest 頭戴裝置、VR 內容與 Horizon Worlds等範疇。到今年3月再次裁減數百名員工，涉及facebook、Reality Labs、全球營運及銷售等部門。Meta日前亦推出「Model Capability Initiative」(MCI) 的內部工具，蒐集員工鍵盤輸入與滑鼠操作等使用數據，用於訓練 AI 代理模型。

Meta周一股價曾低見653.05美元，跌3.2%，收報659.15美元，挫2.31%。

行政總裁朱克伯格 擬由AI替身與員工互動

Meta首季財報透露，今年擬投入1,150至1,350億美元於AI相關資本，幾乎是2025年AI資本支出的兩倍。

除了投入千億資本押注AI，行政總裁朱克伯格亦計劃以AI替身，分擔與Meta員工互動工作。《金融時報》報道，Meta正開發以朱克伯格為原型的AI版本，並由朱克伯格親自參與該替身的訓練及測試，以模仿他語調、舉止及策略思考，未來該替身角色將能夠與員工互動對話並提供回應。

報道指Meta一直積極開發由AI驅動的3D角色，而朱克伯格的替身角色將是優先開發項目之一。

微軟創立51年以來 首次推出自願離職計劃

Meta大裁員8,000人，另一科技巨頭微軟（MSFT）亦推出自願離職計劃，涉及8750名員工。

據報微軟於內部備忘錄公布自願離職計劃，對象為高級總監及以下的員工，年資及年齡合計需達70或以上。

符合資格的員工及其主管，預計於5月7日收到進一步細節通知。截至2025年6月底，微軟在美國共有約12.5萬名員工，約8,750名員工符合參與自願離職計劃條件，佔比達7%。

微軟去年已裁員數千人，今次是集團創立51年以來，首次推出自願離職計劃。

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