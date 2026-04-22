Meta擬記錄員工滑鼠及鍵盤操作 用作訓練AI代理 惹隱私及裁員憂慮

據路透引述Meta內部備忘錄指出，公司計劃在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟件，以捕捉滑鼠移動、點擊和鍵盤輸入等數據，以訓練其AI模型。不過，有關措施引來隱私與勞動權益爭議，未來亦可能促使更多公司大規模裁員。

不時截取員工螢幕畫面內容

根據備忘錄，有關工具名為「Model Capability Initiative」（MCI），將運行於工作相關應用程式與網站，並且不時截取員工螢幕畫面內容，以改進AI模型難以複製人類與電腦互動方式的領域（例如從下拉選單進行選擇和使用鍵盤快捷鍵）。

願景是AI代理主要負責工作

Meta技術總監Andrew Bosworth在另一份備忘錄亦告訴員工，作為「AI for Work」計劃一部分，公司將加強內部數據收集，並將計劃更名為「Agent Transformation Accelerator」 （ATA）。他表示，正在建立的願景是AI代理主要負責工作，並能夠自動發現需要介入的地方，以便下次做得更好，而人類角色則是指導、審核並幫助他們改進。

Meta發言人Andy Stone則表示，透過MCI收集的數據不會用於績效評估或模型訓練之外的任何其他目的，並且已採取保障措施來保護「敏感內容」，但沒有詳細說明哪些類型的數據將被排除在收集之外。

白領被監控程度如送貨司機

不過，耶魯大學法學教授Ifeoma Ajunwa表示，電腦日誌記錄和螢幕截圖技術歷來被公司用來尋找員工的不當行為或與工作無關的活動。她表示，記錄員工按鍵的措施，將使白領員工面臨以往只有送貨司機和零工人員才會經歷的即時監控程度。

歐洲法規較美國嚴格

相比於美國，歐洲法規則更為嚴格。多倫多約克大學學者Valerio De Stefano指出，類似監控在歐洲可能違反《一般資料保護規則（GDPR）》，例如意大利明確禁止以電子方式監控員工生產力，德國法院亦規定僅在重大犯罪嫌疑下才可使用鍵盤記錄技術。

報道又提到，AI工具憑藉其處理複雜任務的能力，吸引了矽谷目光、引發了傳統軟件股拋售，並促使一些高層計劃大規模裁員。其中Meta計劃從5月20日起在全球裁員10%，並計劃在今年稍後進行更多大規模裁員；亞馬遜網站近月裁減了3萬名企業員工，約佔白領員工總數10%；金融科技公司Block在2月也裁掉了近一半的員工。

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