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中國移動首季EBITDA跌5% 雲計算等其他業務收入增12.7%

股市
更新時間：21:45 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-20 HKT

中國移動（941）公布第一季度業績，營運收入2,665億元（人民幣，下同），按年微增1.0%；純利293億元，按年下跌4.2%；EBITDA為767億元，按年下降5.0%。

期內主營業務收入2,199億元，按年下跌1.1%，該部分主要來自語音、流量等傳統通信業務。惟其他業務收入達466億元，按年大增12.7%，佔整體營收比重已升至約17.5%。該部分主要來自雲計算、算力租賃、數字政務及智能服務等新興板塊。

移動客戶逾10億 物聯網連接數突破15億

截至3月底，移動客戶總數達10.09億戶，季度淨增376萬戶；寬帶客戶3.33億戶，淨增390萬戶；物聯網卡連接數達15.04億，首季淨增2,233萬戶。

資本開支收縮 現金儲備增24%

集團資本開支同步收縮，購建長期資產支付的現金為304億元，較去年同期減少60億元，降幅16.5%。期末現金及現金等價物餘額達1,553億元，較去年同期增長24.2%。

中國移動表示，將持續做強通信、算力、智能服務，著力提質增效、提升核心競爭力，推進科技創新與新質生產力發展，向「世界一流科技服務企業」目標邁進。

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