中東戰況雖然仍反覆 但戰事消息影響漸退減｜古天后

4月20日，部份時間有陽光，初時局部地區能見底頗低，下午有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。伊朗指美國喺談判及停火期間，持續表現背信棄義行為，令中東局勢再度緊張，更刺激國際油價回升，今早紐約期油反彈7%，幸而未有重返90美元之上，暫時連較受油價影響嘅日本股市，亦未有因中東局勢再度緊張而向下，今早日經指數反而升至59000水平。顯然資本市場對中東戰事消息反應正減退，影響力已退減。

恒指不失20日線料續反彈

雖然中東局勢仍反覆，伊朗宣布向所有商船開放霍爾木茲海峽，但不足24小時，伊朗於周六指控美國違背承諾繼續持鎖伊朗港口。港股上周表現反覆，周四恒指一度高見26403升至3月初以嚟高位，但周五卻回吐233點收26160收市，按周錄得267點或1.03%升幅。不過周五晚夜期一度升隨標指及納指再創新高而升至26652高位，其後夜期回吐至26500水平，而ADR則僅錄得幾十點升幅。由於周末期間，霍爾木茲海峽仍擦槍走火，紐約期油反彈接近7%，今早黑期回落至26200水平，料今早港股開市亦會接近26200水平。

美伊戰爭爆發已今已逾一個月，恒指一度低見24203即展開反彈，而上周二10日線升穿20日線，更已收復50日線及100日線，已突破由1月高位28056延伸出嚟嘅下降軌之上，不過喺短線超買下，再借戰事消息作調整。只要恒指仍守於25500水平之上，不失20日線，料後市反彈可持續，進一步挑戰26500-26600水平。

寧德時代周二舉行「超級科技日」

順帶一提，內地市場監督管理總局依法對7家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰决定，涉及美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘寶、天貓及抖音等，處以罰沒款合共近36億元人民幣；留意相關股份有何反應。而本周二寧德時代（3750）舉行2026年「超級科技日」發布會，主題為「極域之約」；為公司成立以來技術密度最高嘅一場發布會。屆時推出全新技術、產品及生態，都將直擊行業最關注嘅重點。

本周後期有多家美國大型企業公布季度業績，包括波音（Boeing）、特斯拉（Tesla）、IBM及英特爾（Intel），呢啲重磅股走勢亦會影響已再創新高嘅標指及納指走勢。

古天后