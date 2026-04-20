美伊局勢反覆 恒指輕微高開44點 寧德時代升至700元 東方證券急升13%｜港股開市

美伊衝突局勢繼續反覆，雖然美國總統特朗普多次表示美方提出「公平合理」協議，宣布代表團於周一（20日）晚抵伊斯蘭堡啟動第二輪談判，並警告周三（22日）前若無協議將摧毀伊朗發電廠、橋樑，以及維持港口封鎖；不過，據伊朗媒體報道，伊朗當局指「第二輪談判」消息並不屬實。此外，霍爾木茲海峽已重新關閉，有分析指消息將打擊市場樂觀情緒，若國際油價升超過5%，亞洲股市又轉弱，恒指即使高開，升幅隨時收窄甚至掉頭回落，短期重回戰前26600點水平有難度。

油價升逾5% 日韓股市續企穩

隨着中東局勢再度升溫，國際油價再度向上，其中布蘭特原油期貨暫升逾5.5%至95.4美元；WTI原油期貨更升逾6%至89.17美元。現貨金價向下，暫跌0.84%至4,791美元。不過，亞太區股市普遍維持升勢，日股暫升0.72%至58899點，韓股亦升1.17%至6264點。

科網股個別發展 阿里騰訊微跌

港股方面，恒指今早高開44點，報26204點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市跌0.5%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）跌0.75%；小米（1810）則升0.06%；京東（9618）升0.57%；百度（9888）亦升0.66%。

消息面上，中國市監局上周以牽涉幽靈外賣，向包括美團、京東、淘寶等在內的7大電商平台開出合共35.97億元人民幣的罰單。獨立股評人陸秉鈞表示，該些平台可能將會增加合規成本，若監管持續，或對相關企業的股價造成沽壓。香港股票分析師協會副主席曾永堅則說，罰款事件將為相關企業的股價構成短期壓力。

東方證券擬購上海證券

個股消息中，東方證券A股正在籌劃透過發行A股股份及支付現金方式收購上海證券100%股權事宜，東方證券A股今日停牌；該股H股（3958）開市報6.88元，升逾13%。

寧德時代股東詢價出售5800萬股

寧德時代（3750）公布股東寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業擬詢價出售5,800萬股，佔1.27%股權，買方買入股份後6個月內不得出售；該股開市報700元，升1.1%。

藍思科技實際控制人增持A股

此外，藍思科技（6613）實際控制人周群飛及鄭俊龍所持群欣投資擬通過集中競價方式增持公司A股股份，金額不低於1億人民幣；該股開市報18.8元，跌6.8%。

對於大市走勢表現，陸秉鈞認為海峽關閉或限制港股今日表現，料恒指有機會上試戰前水平約26630點，同時亦將受制於該水平。陸還補充，市場已開始消化中東戰事該不明朗因素並重新聚焦實際經濟面，加上市場目前沒有利好因素，估計恒指本月餘下時間要突破27000點的機會較低。

曾永堅則表示，上周五市場樂觀情緒已被上周六伊朗再度封鎖海峽及雙船遭襲的消息顯著壓制，港股今日即使承接上周外圍強勢而高開，若國際油價於亞洲時段升超過5%，和其他亞洲股市轉弱的情況，恒指短期內或難重回戰前約26600點水平，並維持上落市格局。

展望本周，中東戰局仍是影響金融市場走勢的因素之一，市場尤其關注美伊兩國能否延長本周內到期的停火協議；同時，美國將於下周舉辦Kevin Warsh聯儲局主席提名確認聽證會，會議有望傳達新任主席人選在貨幣政策的最新觀點。

