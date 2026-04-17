百佳惠康傳合併 759阿信屋母企曾抽升35%
更新時間：14:22 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:01 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:01 2026-04-17 HKT
據英國《金融時報》報道，怡和與長和磋商收購百佳，並探討與怡和旗下惠康合併。受消息影響，759阿信屋母企CEC國際（759）一度抽升35%，高見0.275元；最新報0.235元，仍升15.7%。
值得注意的是，儘管CEC國際股價大升，惟其成交額目前僅26.22萬元。事實上，去年7月京東收購佳寶食品超級市場消息傳出時，CEC國際股價亦曾抽升逾3倍。
至於其他本地零售相關股，HKTV Mall母企香港科技探索（1137）最新升0.83%，Aeon母公司永旺（984）升1.5%、日本城母企國際家居零售（1373）跌1.25%、優品360（2360）則跌0.56%。
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