國泰擬減少近70億元股本 抵銷回購股份後可供派息影響 「不改股東整體利益」

國泰（293）早前斥資69.69億元回購股份後，建議實施減少股本，將同等金額撥入儲備帳，為未來宣派股息方面更具彈性。有關建議將在股東周年大會上，以特別決議案提呈股東批准。

股本帳轉入儲備帳 「解鎖」70億元款項

國泰表示，董事局建議透過將公司股本帳的貸方結餘，減少69.69億元，並將其減少股本所產生的貸方款項，撥入「股本減少儲備帳」中。

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國泰：財務狀況無改變

國泰指出，減少股本本身不會改變公司的綜合資產淨值、相關資產、負債、業務、營運、管理或財務狀況，不會對財務狀況產生任何不利影響，亦不會改變股東的整體利益。

該集團解釋，早前向卡塔爾航空回購股份，是透過其內部資源及現有信貸額度以現金支付，導致可供分派儲備相應減少了69.69億元，而是次將減少股本的金額撥入「股本減少儲備帳 」，根據《公司條例》被視為可供分派儲備，意味抵銷相關影響。國泰又指，早前原定將回購後股份轉入庫存股，但其後取消有關安排。

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對宣派股息方面更具彈性

國泰表示，減少股本完成後，視乎公司財務表現而定的前提下，增加的可供分派儲備將就未來進行法團行動或決定宣派股息方面更具彈性。