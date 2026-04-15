美伊將再進行談判 股市擺脫戰爭影響｜古天后

雖然美伊於過去周末期間談判未有達成協議，但美國總統特朗普於周二接受電話訪問時表示，美伊談判可能喺未來兩日恢復，市場憧憬美國與伊朗新一輪談判有助化解衝突，國際油價大幅回落至90美元水平左右。而美國最新通脹數據未如預期嚴重，美股周二持續向上，AI相關股份再受追捧，美股三大指數上升。道指高開53點後愈升愈有，道指收市升317點或0.66%，報48535；標指再升81點或1.18%，報6967；納指升455點或1.96%，報23639。費城半導體指數連續五個交易日創歷史新高，周二再升2.04%，報9224。

花旗上調美股評級至「增持」

重磅股中，亞馬遜及Meta股價收市分別升3.8%及4.4%，亞馬遜係表現最強道指成份股。晶片股美光（Micron）急升9.2%，NVIDIA進賬3.8%。富國銀行首季淨利息收入遜預期，股價逆市跌5.7%；摩根大通下調全年淨利息收入預測，股價跌0.8%；花旗業績理想，股價升2.7%。合併消息帶動下，美國航空及聯合航空股價分別升8.1%及2.1%。

紐約期油顯著回落7.87%，每桶收報91.28美元；國際能源署（IEA）最新估計今年全球石油需求將輕微減少每日8萬桶，有別於之前預期增加73萬桶，並為2020年以來首次收縮，反映供應短缺及油價攀升造成需求破壞。該署指出，通過霍爾木茲海峽輸出原油和成品油已降至每日380萬桶，遠低過戰前2,000萬桶左右，目前基本情景預測係假設中東石油輸出喺今年中大致恢復正常。

花旗在環球配置中，將美股投資評級由「中性」上調至「增持」，理由係喺戰爭造成不明朗下，投資者傾向追捧質素較高及具防守性強股份，並預測標指今年底升至7700，即較周一收市有12%上升空間。花旗同時將新興市場評級由「增持」降至「中性」，原因係受到能源衝擊及強美元影響。

美國3月份生產物價指數（PPI）按年增幅從2月的3.4%，加快至4%，但低過預期升4.6%，按月維持增長0.5%，低過估算1.1%升幅，期內核心PPI按年續漲3.8%，少過預期增長4.1%，按月增加0.1%，增速慢過預計0.4%。通脹指標較溫和，今年仍有望減息。美國10年期債息一度轉挫5.3個基點，報4.243厘，對息口較敏感嘅2年期債息倒跌3.6個基點，至3.745厘。美滙指數一度回落0.41%，報97.97，日圓升0.53%，報158.6兌每美元。彭博引述消息人士透露，日本央行考慮在本月議息會議上，大幅上調本財政年度通脹預測，以反映油價最近大幅攀升，同時擬下調經濟增長預測。

恒指26000點料有支持

港股於夜期時段隨美股做好，ADR按比例計升逾200點，高見26100水平，今早於黑期指段持續做好，進一步升至26200水平，料今早港股將裂口高開，一舉重越50及100日線。不過由於裂口開高再度出現逾百點裂口，早段或有機會略為回吐，回補部份上升裂口，但喺外圍市場亦向好下，估計短線26000水平有初步支持。

如筆者所言，美伊戰爭消息對資本市場影響持續減退，而美伊雙方願意停火並展開談判，即使談判過程仍需時，但各地股市已從戰爭中嘅泥沼中擺脫，回復上升勢頭。若然恒生指數重返50及100日線後，能企穩三數個交易日，進一步向上挑戰大型頭肩頂頸線即26300，亦為目前日線保力加通道頂部，如能企穩，保力加通道將向上打開下一目標為26500-26660，料初步於26500-26600水平有阻力，企穩則續後邁向27000水平，並再展開新升浪。短線恒指支持26000/25800/25600，阻力26300/26500/26800。

古天后