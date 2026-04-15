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特朗普稱戰事近結束 恒指高開295點 京東升6% 兩藥股抽水 再有易主股爆升122%｜港股開市

股市
更新時間：09:26 2026-04-15 HKT
發佈時間：09:26 2026-04-15 HKT

美國總統特朗普接受美媒採訪時稱伊朗戰事已「接近結束」，市場對戰事緩和預期升溫，美股三大指數周二全線向上，道指收市升317點或0.66%，報48535點；標指升81點或1.18%，報6967點；納指升455點或1.96%，報23639點。至於反映中概股表現的金龍指數，亦升2.35%至7016點。

油價大跌8% Nvidia十日飆18%

國際油價回落，紐約期油周二大跌近8%，收報91.28美元；布蘭特期油亦跌4.6%，收報94.79美元。現貨金價則向上，周二升逾2%至4,840.73美元。美股焦點中，在納指十連升下，英偉達（Nvidia，NVDA）10日亦累升超過18%，市值增加7,615億美元，周二收報196.51元，升3.8%。此外，Meta（META）承諾與博通（AVGO）合作打造1吉瓦定製芯片，兩者盤後分別升0.5%及3.2%。

阿里開市升4% 京東漲6%

港股方面，恒指今早高開295點，報26168點。科網股紛紛向上，阿里巴巴（9988）開市升4%；騰訊（700）升1.4%；美團（3690）升1.1%；小米（1810）升1%；京東（9618）大升6%；百度（9888）亦升4.9%。

藥捷安康折讓18%配股

不過，市場「抽水」消息漸多。藥捷安康（2617）擬配售508.5萬股，集資2.9億元，相當於經擴大已發行H股1.65%及已發行股份1.26%，每股配售價57.03元，較上日收市價69.55元折讓18%。該股開市報67.5元，跌近3%。

基石藥業折讓7配股

同時，基石藥業（2616）擬配售1.18億股，集資10.58億元，相當於經擴大已發行股本的7.4%，每股配售價8.97元，較上日收市價9.64元折讓7%。該股開市報9.6元，跌0.4%。

凌銳股權易手 擬易名「愛生命國際」

此外，再有「易主股」爆升。凌銳（784）宣佈股權易手，要約人海普洛斯已完成收購70.02%股權，每股作價0.2375元，較停牌前折讓34%，要約人須以同樣價錢向餘下股東提出無條件現金要約。集團又表示，擬易名為「愛生命國際集團」，股份今日復牌，股價急升122%至0.8元。

北水動向方面，昨日淨賣出港股20.16億元，泡泡瑪特（9992）、中海油（883）及中芯（981）分別獲淨買入4.12億元、2.57億元及6,703萬元；而盈富基金（2800）、中移動（941）及阿里（9988）則分別遭淨賣出31.61億元、5.82億元及4.28億元。

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