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地緣政治因素對市場影響漸減退｜古天后

股市
更新時間：09:43 2026-04-14 HKT
發佈時間：09:43 2026-04-14 HKT

美股隔晚早段走軟，但市場仍憧憬美伊最終能達成協議，美股從低位拾級回升，最終三大指數最終都以接近全日高位作收，標指更收復伊朗戰爭以來所有失地。美市收市，道指倒升302點或0.63%，報48219；標指倒升69點或1.02%，報6886；納指倒升280點或1.23%，報23183。 

費城半導體指數創新高

重磅股方面，蘋果公司股價收市跌0.5%，微軟則升3.1%，軟件股甲骨文（Oracle）及記憶晶片股Sandisk分別急升12.6%和11.8%。費城半導體指數升1.68%，收報9039創新高，歷來首次企穩於9000以上收市。紐約期油一度急升近一成，高見每桶105.63美元，收市升幅收窄至2.6%，報99.08美元，今早於亞洲時段進一步回落，主要係市場相信美伊雙方將達成火協議。高盛公布首季業績，為美企新一季業績期拉開序幕，期內債券收入表現遜色，拖累股價下滑1.9%，為跌幅最大道指成份股。

摩根士丹利策略員威爾遜承認，美伊談判停滯不前及央行專注通脹風險，可能導致標指下試到介乎6300至6500目標範圍下限，但認為係買入良機，佢並預測標指企業盈利未來12個月增長20%，將限制美股進一步向下。

美國10年期債息先升後回，一度倒跌2.6個基點，報4.287厘，對息口較敏感嘅2年期債息降2.5個基點，至3.776厘。國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃於電視訪問中表示，即使美伊繼續停火，環球物價需要一段時間先能回落至戰爭爆發前水平，並重申該組織將因應中東衝突調低全球經濟增長預測。

美滙指數一度漲0.54%，報99.183，其後倒跌0.26%，報98.39；日圓曾跌0.37%，報159.86兌每美元，其後回穩，日本央行行長植田和男於演說中稱，中東局勢發展不明朗，當局將密切注視其對經濟、物價及金融條件影響，言論淡化該行4月加息預期。

市場已發出短期見底訊號

港股今早黑期於25900水平之上徘徊，料今早港股裂口高開。今早見紐約期油亦已重返100美元之下，似乎市場傾向相信，美伊談判最終能達成協議，美國封鎖霍爾木茲海峽，反而係為不久將來重開海峽鋪路。其實談判初期失敗，早已係市場意料之內，即使昨日亞太區股市回調，調整幅度亦相對溫和，明顯係投資者風險胃納逐步回升，已回復戰前形態，個別主題板塊仍吸引資金投入，反映市場已從戰爭爆發初期嘅恐慌情緒穩定落嚟。由於上周五美國公布通數據均合符市場預期，CPI更略低於市場預期，投資者開始排除今年美國聯儲局加息可能。其實一般地緣政治事件，對股市影響較為短暫，只要增長股及AI相關股份盈利增長能見度保持良好，股市於戰爭初期震盪下，反而係低吸機會。

雖然目前仍未能百分百肯定港股已見今年低位，但筆者傾向相信，低位已於第一季出現，而近日亦見市場發出短期見底訊號，5日線分別升穿10日及20日線，只要港股守穩20日線之上，短期仍有機會向上挑戰50日及100日線約26100水平，甚至大型頭肩頂頸線水平即26300。

今日港股如能企穩25900，料可挑戰26100水平，能否企穩則開市再觀察。是日港股好淡分水嶺為25900，初步支持為25700，較大支持為25500，至於上方首個阻力26100，較大阻力為26300。

古天后

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