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SanDisk獲納入納指100 勢引發大量機構買盤 今年股價已累升259%

股市
更新時間：16:33 2026-04-12 HKT
發佈時間：16:33 2026-04-12 HKT

納斯達克公司上周五晚宣布，全球NAND快閃記憶體企業SanDisk（SNDK）將於4月20日開市前取代SaaS巨頭Atlassian（TEAM）加入納斯達克100指數，反映全​​球數據儲存和半導體領域的關鍵地位，以及市場更廣泛轉向支持AI和數據經濟的硬件和基礎設施相關股；相反，SaaS行業則面臨充滿挑戰的估值環境。

Atlassian面臨短期拋售壓力

目前市場憧憬SanDisk加入納斯達克100指數，將引發大量機構買盤，而Atlassian則可能面臨短期拋售壓力。截至上周五，SanDisk及Atlassian分別收報851.77美元及57.15美元，今年股價累升259%及累跌65%。

不過，華爾街分析師仍強烈看好SanDisk，其中瑞穗日前將其目標價從710美元上調至1,000美元；而Bernstein亦將SanDisk目標價從每股1,000美元上調至1,250美元，維持「跑贏大市」的評級。

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