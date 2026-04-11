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天孚通信遞表申上市 A股市值2790億

股市
更新時間：09:27 2026-04-11 HKT
發佈時間：09:27 2026-04-11 HKT

再有內地龍頭企業擬來港上市，已在深交所上市的蘇州天孚光通信股份（天孚通信）昨日正式向港交所遞交上市申請，中金、高盛、美銀證券為該公司聯席保薦人。天孚通信昨日Ａ股收市價為358.9元人民幣，升3.5%。以該收市價計，該公司市值為2790.2億元人民幣。

據天孚通信招股書披露，該公司是全球最大的光元件整體解決方案供應商，主要從事無源光器件及有源光器件的研發、生產及銷售。產品應用於AI算力、數據中心等各種數通及電信領域。財務方面，過去三年該公司收入約為19.26億元人民幣、32.26億元人民幣和51.15億元人民幣，同期純利為7.36億元人民幣、13.5億元人民幣及20.28億元人民幣。

群核科技孖展超購194倍

另外，正在招股的三隻新股市場認購反應維持熱烈，截至昨晚8時30分，「杭州六小龍」之一的群核科技（068）已錄得孖展認購額239.25億元，超購194.48倍；長光辰芯(3277)則錄得282.39億元孖展額，超購107.44倍；至於思格新能則錄得1267.65億元孖展額，超購287.06倍。

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