耀才委任鄭豔蘭為CEO 許繹彬調任聯席行政總裁

耀才證券（1428）易主後高層再執位，螞蟻系的執行董事鄭豔蘭出任行政總裁，而原行政總裁許繹彬將調任為聯席行政總裁。鄭豔蘭將負責整體管理，而許繹彬將負責董事會釐定的相關經營工作。

鄭豔蘭負責整體管理 許繹彬負責經營工作

耀才證券指出，鄭豔蘭因受聘為行政總裁，有權獲得每年276萬元酬金，但不會因其執行董事而獲進一步酬金；另外她在上任首年有權獲得3.3萬元的一次性搬遷津貼。至於許繹彬與公司原有的服務協議條款維持不變，

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葉茂林退任主席 黃浩接替

另外，耀才創辦人葉茂林將卸任主席職位，由螞蟻系的非執行董事黃浩接替。耀才的公司秘書、審核委員會組成、提名委員會組成、薪酬委員會組成等，亦因應成員變動而有所變更。

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