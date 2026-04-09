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摩根資管許長泰料恒指可重上兩萬七 關注外資加配港股

股市
更新時間：17:04 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:04 2026-04-09 HKT

在美伊戰爭爆發前，摩根資產管理維持預計，美國聯儲局最快今年第四季減息一次。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯儲局提及當油價上升令通脹回落放緩，同時經濟表現維持，便不急於減息。

中東停火有利儲局減息

許長泰指出，如果中東戰事於本季度停火，油價或會回落至每桶80至90美元，有機會令聯儲局認為通脹只是暫時性。

他認為，中東局勢最為影響第二季美股表現，若果局勢不穩定，油價可衝高至120、甚至150美元水平，繼而拖累股票估值和投資氣氛；而其次的影響因素為宏觀經濟，以及多個AI大模型公司陸續在美上市，此舉或可帶動市場氣氛。

倘美伊持續談判 油價企穩100美元

如果美伊持續談判，他個人認為油價徘徊於100美元水平為正常水平，而恒指有空間回升至27000點水平。他冀今年可見到外資大幅流入港股市場，此為近數年來本地欠缺的動能，關注中東戰後，會否有海外投資者考慮配置內地和香港股市，以提高資產配置組合的穩定度，以及認為內地和香港公司是好的投資。

外資已消化內房及失業問題

他提及，中國經濟增長目標4.5%為不低的水平，主要問題為內房和勞動力市場不足，並非簡單的刺激政策可解決，而是需時解決，另海外投資者已消化這兩個問題，目前更關注中國企業的盈利能力、內地政府的AI政策和反內卷行動。
 

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