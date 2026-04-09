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UNIQLO母企中期純利升兩成 上調全年業績及派息 已考慮中東局勢影響

股市
更新時間：16:21 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:21 2026-04-09 HKT

UNIQLO母企迅銷（6288）公布2月底止中期業績，錄得純利2,792億日圓，按年增長19.6%。中期息每股320日圓，增加33.3%。迅銷指，UNIQLO於各個地區皆錄得收益、溢利雙增長，以旗艦店為軸的品牌策略，以及全年性商品策略性銷售布局，皆推動業績表現。

全年純利料增11% 派息預期多28%

迅銷基於上半年業績及目前銷售表現，全面上調全年業績預測，料收益按年增長14.7%至3.9萬億日圓，上調2.6%；純利按年增長10.9%至4,800億日圓，上調6.7%。迅銷並預期全年股息640日圓，按年增派28%。

生產及物流料無重大影響

該集團指出，此次業績預測中已考慮目前可預期的中東局勢影響，包括部分國家與地區運輸成本上升等因素，而由於本年度的商品已進入生產，並已採取相應的運輸對策，預計在生產及物流方面不會出現重大影響。

收入及事業溢利雙位數增長 歷來最佳水平

期內迅銷綜合收益總額2.055萬億日圓，按年增加14.8%，事業溢利3,869億日圓，增長28.3%，創歷來最佳業績水平。

按業務劃分，日本UNIQLO事業分部收益5,817億日圓，按年增長7.4%；事業溢利為1,107億日圓，增長13.4%。上半年日本UNIQLO同店銷售淨額按年增長6.5%，除了全年性商品外，氣溫下降推升冬季商品需求亦有助銷售。

內地市場溢利雙位數增長

海外UNIQLO收益為1.24萬億日圓，增長22.4%；事業溢利為2,330億日圓，增長37.4%。當中中國內地市場錄得收益增長，溢利錄得雙位數增長；香港市場錄得收益增長，溢利則有所下降，但若扣除付予總部權利金上升的影響，溢利則呈現增長。

港台GU新店銷售優異

GU事業分部收益為1,684億日圓，增長1.6%；事業溢利157億日圓，增長20.1%。迅銷指，GU透過柔軟透膚T恤及抓摺芭蕾運動鞋等捕捉住大眾潮流的商品，受各地年輕顧客歡迎，銷售旺盛；另外台灣與香港市場新店鋪銷售持續表現優異，收益錄得增長。

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