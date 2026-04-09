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霍爾木茲海峽再關閉 油價反彈 恒指低開136點 阿里跌近3%｜港股開市

股市
更新時間：09:26 2026-04-09 HKT
發佈時間：09:26 2026-04-09 HKT

美伊雙方早前宣佈暫時停火兩周，並計劃於周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談，刺激油價急跌及美股三大指數反彈，其中道指周三升1325點或2.85%，報47909點；標指升165點或2.51%，報6782點；納指升617點或2.8%。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升逾3%至6876點。

美伊「談判基礎」已被破壞

不過，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫發聲明表示，伊方提出的10項停戰條款中的3項關鍵條款已遭違反，「談判基礎」已被破壞。同時，在以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗也叫停了霍爾木茲海峽的油輪通行。受消息影響，國際油價回升，ＷTI原油期貨及布蘭特原油期貨均升逾3%，現貨金價則回落，暫跌近0.4%至約4,700美元水平。

會議記錄：美迎「雙向風險」

另一方面，美國聯儲局昨晚公佈3月議息會議記錄顯示，部份官員們認為伊朗戰事為美國經濟帶來「雙向風險」，一方面戰事長期持續可能衝擊勞動力市場而需要減息，但通脹上行風險同時亦可能要求加息。

港股方面，恒指今早低開136點，報25756點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）開市跌2.7%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）跌1.4%；京東（9618）跌1.7%；小米（1810）亦跌1.3%。此外，快手（1024）跌逾2.5%。

石油相關股回升，中海油（883）升1.3%，惟中石油（857）無起跌；油服股中，山東墨龍（568）升6%，百勤油服（2178）則升7.7%。

領展出售新加坡零售物業

個股消息中，領展（823）宣布將出售新加坡零售物業「Swing By @ Thomson Plaza」的物業權益，作價2.5億新加坡元（約15.4億港元），交易預期將於今年第二季完成。集團首席投資總裁宋俊彥表示，這次出售令領展將資產增值的成果變現，在資金超過短期需要的情況下，將讓其資金回饋基金單位持有人。該股開市報37.7元，升0.3%。

中鋁盈喜 料多賺最多58%

中國鋁業（2600）發盈喜，料今年首季淨利潤錄53.02億至55.85億人民幣，按年增加50%至58%；扣除非經常性損益的淨利潤預計為51.37億至54.2億人民幣，按年增加49%至58%。該股開市報12.4元，無起跌。

綠茶遭主要股東悉售股份

綠茶集團（6831）遭主要股東Partners Gourmet悉售總數1.06億股股份，佔已發行股份總數約15.96%，預計配售事項將於4月13日完成。該股開市報8.85元，跌0.2%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股215.74億元，其中阿里（9988）、快手（1024）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入19.99億元、2.99億元及2.97億元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及長飛光纖（6869）則分別遭淨賣出88.76億元、24.21億元及17.83億元。 
 

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