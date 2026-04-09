恒指回吐140點 阿里跌近3% 智譜升7% 專家：中東局勢緩和股市難大跌｜｜港股收市

以色列繼續空襲黎巴嫩，據報伊朗再次關閉霍爾木茲海峽，中東局勢前景不明朗影響金融市場走勢，亞洲股市從日前大力反彈過後轉弱，港股亦隨外圍低開低走，恒指全日收報25752點，跌140點。大市成交回落至2449億元，北水則趁跌市撈貨，轉淨流入125.93億元。

恒指低開137點後，最多跌240點，惟低位有支持，觸底後跌幅曾收窄至39點，惟尾市隨著部分科網股回吐擴大拖累大市，恒指最終全日收報25752點，跌140點。國指收報8611點，跌65點；科指收報4821點，跌101點或2.1%。

阿里單股拖累恒指55點

早前強勢的科網股跌多升少，重磅股阿里巴巴（9988）宣布AI相關組織調整，惟股價仍挫2.8%，收報122.9元，一股拖累大市55點；同系的阿里健康（241）大跌5.1%，收報4.65元。快手（1024）下滑3.6%，收報45.02元；小米（1810）下降4.3%，收報31.36元。騰訊（700）大股東Naspers旗下互聯網旗艦Prosus今年首季出售約1300萬股騰訊，而期內則未有減持美團（3690），騰訊逆市微升0.1%，收報508.5元；美團則跌0.6%，收報88元。

中海油隨油價反彈2%

中東局勢發展不明，國際油價反彈，石油相關股亦跟隨回暖。中海油（883）反彈2.1%，收報26.66元；中石油（857）向上2%，收報10.77元；延長石油國際（346）走高2.4%，收報0.42元；石油設備股山東墨龍（568）急升10.5%，收報8.88元。

內房受壓 龍湖插逾5%遜藍籌

大摩唱淡內房行業，第二季表現或仍跑輸大市，內房股多數走弱。遭大摩下調目標價至8元的龍湖（960）大跌5.6%，收報7.43元，為表現最差藍籌股；萬科（2202）下滑2.3%，收報2.91元；中海外（688）走低2.2%，收報11.73元；獲大摩看好的華潤置地（1109）亦跌0.3%，收報29.38元。

外電報道，中國官方正考慮一些扶持措施，以幫助國內航空公司克服當前油價大幅波動的困難，紓困措施力度或為疫情以來最大。不過航空股依然走弱，南航（1055）向下2.8%，收報4.16元；國航（753）下降2.8%，收報4.92元；東航（670）跌2.5%，收報3.92元。

半新股迅策急升24%

部分半新股再有炒作。智譜（2513）走高7%，收報929.5元；壁仞科技（6082）走高5.2%，收報34.36元；迅策（3317）飆升23.9%，收報288元，創上市以來新高。

個股方面，綠茶集團（6831）遭主要股東Partners Gourmet出售1.06億股股份，佔已發行股份總數約15.96%，綠茶大跌10.7%，收報7.92元。海西新藥（2637）旗下新藥HXP056臨床進展順利，該藥有望填補全球口服治療眼底病市場空白，該股逆市飆升9.2%，收報206元。蔚來（9866）全新旗艦SUV ES9即將正式亮相，蔚來股價漲2.2%，收報51.85元。

東亞陳偉聰：倘停火再有進展 恒指望26500點

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，港股向下主要原因包括以色列襲擊黎巴嫩，讓市場憂慮中東局勢不穩，以及周三累計升幅大，港股借勢進行技術性調整。他續指，雖然中東局勢前景未算明朗，但是由於已暫時停戰並進行談判，美伊雙方「有偈傾」，料中東局勢暫時不會惡化，因此預期基本情境下，隨著中東局勢將逐步緩和，布蘭特原油價格有望回落至每桶90美元桶以下，在此背景下，恒指進一步大幅下跌的空間有限，即短線或有可能下試25000點，但跌破早前低點約24200點的可能性不大，同時美伊一旦出現明確的停火進展，恒指可望反彈至26200至26500區間。

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中東局勢續影響大市氣氛，以色列襲擊黎巴嫩，伊朗再關閉霍爾木茲海峽的油輪通行。恒指今早低開136點後，一度跌239點，低見25653點。大市隨後逐步收復失地，跌幅曾收窄40點；恒指中午收市跌91點或0.35%，報25801點，成交額1,266.52億元。

小米、快手齊跌逾3%

科指半日跌62點或1.26%，報4861點。科網股個別發展，騰訊（700）升0.88%；美團（3690）升0.05%；阿里巴巴（9988）跌2.76%；小米（1810）及快手（1024）分別跌3.17%及3.55%。

多隻「AI半新股」逆市造好，迅策（3317）升15%；智譜（2513）升13%，兩股均創上市以來新高；MINIMAX（100）亦升3.7%。

紫金跌2% 中國白銀挫4%

中東局勢未平，中海油（883）及中石油（857）分別升1.53%及1.32%，山東墨龍（568）反逾8%。黃金及白銀相關股向下，紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）齊跌2%；中國白銀（815）跌4%。

宏橋獲大行唱好升半成

宏橋（1378）半日升5.19%，報39.3元，該公司獲花旗將目標價由36元上調至48元，給予「買入」評級。至於「盈喜」的中國鋁業（2600）半日升3.14%。

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0930：美伊雙方早前宣佈暫時停火兩周，並計劃於周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談，刺激油價急跌及美股三大指數反彈，其中道指周三升1325點或2.85%，報47909點；標指升165點或2.51%，報6782點；納指升617點或2.8%。至於反映中概股走勢的金龍指數，則升逾3%至6876點。

美伊「談判基礎」已被破壞

不過，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫發聲明表示，伊方提出的10項停戰條款中的3項關鍵條款已遭違反，「談判基礎」已被破壞。同時，在以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗也叫停了霍爾木茲海峽的油輪通行。受消息影響，國際油價回升，ＷTI原油期貨及布蘭特原油期貨均升逾3%，現貨金價則回落，暫跌近0.4%至約4,700美元水平。

會議記錄：美迎「雙向風險」

另一方面，美國聯儲局昨晚公佈3月議息會議記錄顯示，部份官員們認為伊朗戰事為美國經濟帶來「雙向風險」，一方面戰事長期持續可能衝擊勞動力市場而需要減息，但通脹上行風險同時亦可能要求加息。

港股方面，恒指今早低開136點，報25756點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）開市跌2.7%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）跌1.4%；京東（9618）跌1.7%；小米（1810）亦跌1.3%。此外，快手（1024）跌逾2.5%。

石油相關股回升，中海油（883）升1.3%，惟中石油（857）無起跌；油服股中，山東墨龍（568）升6%，百勤油服（2178）則升7.7%。

領展出售新加坡零售物業

個股消息中，領展（823）宣布將出售新加坡零售物業「Swing By @ Thomson Plaza」的物業權益，作價2.5億新加坡元（約15.4億港元），交易預期將於今年第二季完成。集團首席投資總裁宋俊彥表示，這次出售令領展將資產增值的成果變現，在資金超過短期需要的情況下，將讓其資金回饋基金單位持有人。該股開市報37.7元，升0.3%。

中鋁盈喜 料多賺最多58%

中國鋁業（2600）發盈喜，料今年首季淨利潤錄53.02億至55.85億人民幣，按年增加50%至58%；扣除非經常性損益的淨利潤預計為51.37億至54.2億人民幣，按年增加49%至58%。該股開市報12.4元，無起跌。

綠茶遭主要股東悉售股份

綠茶集團（6831）遭主要股東Partners Gourmet悉售總數1.06億股股份，佔已發行股份總數約15.96%，預計配售事項將於4月13日完成。該股開市報8.85元，跌0.2%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股215.74億元，其中阿里（9988）、快手（1024）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入19.99億元、2.99億元及2.97億元；而盈富基金（2800）、小米（1810）及長飛光纖（6869）則分別遭淨賣出88.76億元、24.21億元及17.83億元。

