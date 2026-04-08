美伊停火觸發美股FOMO 道指早段飆升近1400點 大型基金紛紛入市

美伊停火兩周，伊朗亦同意開放霍爾木茲海峽，樂觀情緒觸發投資者「FOMO」。道指早段勁升逾1300點。

道指報47968點，升1384點或3%；標指報6793點，升177點或2.7%；納指報22821點，漲804點或3.7%。美元指數報98.524，跌逾1%；10年期債息低見4.23厘，大跌7.1點子。

多隻明星股抽升，Meta（META）升5%；亞馬遜（AMZN）升逾4%；Nvidia（NVDA）、Google母企Alphabet（GOOG）、微軟（MSFT）升3%。

油價暴跌，紐約期油一度大插24%。能源股當災，埃克森美孚（XOM）瀉逾7%；雪佛龍（CVX）挫6%。

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今年減息機率重上60%

市場再度憧憬今年減息，資料顯示，目前主流認為年內減息的機率為60%，有關機率在數天前仍接近為零。

市場料「強勁夾淡倉」

巴克萊銀行股票策略師預計，股市將出現強勁的夾淡倉，因為對沖基金正在拆除戰事進一步升級的對沖保護措施。

大型基金：減持現金入市

多家大型基金表示已入市，施羅德固定收益主管Kellie Wood指出，已購入大量美國短期國債，木星資產管理亦指出，正減少手上現金來投資。思博瑞投資管理則指，已買入科技股和國防股，將可抵禦能源衝擊。

專家關注能否達成解決方案

Freedom Capital Markets首席市場策略師指出，市場對特朗普的動向已經越來越敏感，現在值得關注是，「這似曾相識的兩星期期限，是否真的能夠帶來解決方案。」

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