思格新能招股 入場費逾3.2萬 引入淡馬錫及高瓴等基石投資者

分佈式儲能系統（DESS）解決方案供應商思格新能（6656）由今日（8日）起至下周一（13日）招股，擬發行1,357.390萬股H股，一成香港公開發售，招股價每股324.2元，集資44億元，每手100股，入場費32,746.96元，預期4月16日正式掛牌，中信証券、法國巴黎銀行為聯席保薦人。

值得留意的是，集團引入淡馬錫的間接全資附屬Aranda、上海陸家嘴（與國泰君安證券投資（香港）場外掉期交易）、高盛資產管理（香港）（GSAM）、高瓴資本、UBS AM Singapore、AXA IM、CPE Energy、OAAM、Barings、正大、中國太保投資管理（香港）、富國香港及富國基金、香港景林、Huadeng Technology、工銀理財、Perseverance Asset Management、Scene Cloud、Boyu、3W Fund為基石投資者，投資金額合共約2.8億美元。

專注可堆疊分佈式光儲一體機

招股書指出，集團在戰略上專注於可堆疊分佈式光儲一體機解決方案市場。據弗若斯特沙利文報告，於成立兩年後，按產品出貨量計，集團已成為全球排名第一的可堆疊分佈式光儲一體機解決方案提供商，2024年的市場份額達28.6%，佔同期分佈式儲能系統市場的0.6%及儲能系統市場的0.2%。

產品主要用於住宅場景，且較少用於工商業及公用事業規模場景，其中旗艦產品SigenStor採用模塊化、可堆疊產品設計，將光伏逆變器、直流充電模塊、儲能變流器（PCS）、儲能電池和能源管理系統（EMS）無縫融合一體，通過簡單的堆疊或模塊替換，用戶可定制容量，滿足戶用和工商用的一系列能源需求，展現出極大的靈活性和可拓展性。招股書提到，SigenStor的銷售額持續貢獻了集團總收入逾90%。

去年盈利大升逾33倍

業績方面，去年收入錄90億元（人民幣，下同），按年升逾5.7倍；年內利潤錄29.19億元，按年升逾33倍。

至於是次集資所得款項淨額用途，約38%將用於進一步擴大研發團隊及提升研發設備及技術；約32%加強營銷及售後服務，以推動擴大全球客戶群和業務覆蓋範圍；約12%用於擴張產能；約9%用於多元化產品組合及擴展工商業光儲充解決方案；以及約9%用於營運資金及一般公司用途。