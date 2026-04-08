核心持倉無懼風雨｜唐牛
更新時間：09:47 2026-04-08 HKT
發佈時間：09:47 2026-04-08 HKT
發佈時間：09:47 2026-04-08 HKT
一覺醒來，世界又唔同了。美國總統特朗普最新表示，同意暫停轟炸及襲擊伊朗，為期兩星期，消息一出，油價急跌逾一成，金價抽高3%，每盎斯重上4,800美元。日股應聲彈出，早段彈升近5%，港股開市亦升逾600點。
追升殺跌恐止蝕100次
面對如斯市況，我選擇佛系應對。核心持倉無懼風雨，一於死坐，相信雨過天青後，總會重拾升軌，如果跟特朗普步伐，追升殺跌，止蝕100次後倉位應已清零。
遇上好股的話，不妨趁跌市吸納，本欄經常提及的績優高息股及高息ETF會是好選擇，只要整個倉位根基打得好，要取得最後勝利，只是時間問題。
唐牛
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