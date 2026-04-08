美伊停火恒指大升776點 北水轉流出215億 美團漲一成 專家料投資者逢高減磅｜港股收市

美伊停火兩周，並開放霍爾木茲海峽，亞洲股市出現報復式反彈，其中韓國綜合指數大升6.9%，創逾三周高位，並為亞洲主要股市中表現最佳。港股長假期復市亦高開高走，恒指全日收報25893點，大升776點或3.1%，創逾一年來最大的單日升幅，大市成交增至3724億元，惟北水卻大幅轉流出215.74億元。

亞洲股市中，韓國綜合指數急漲6.9%，為區內表現最佳主要指數，緊隨其後是日經平均指數升5.4%，台灣加權指數亦升4.6%。A股三大指數以全日最高位收市，上證指數收報3995點，升2.7%；深成指收報14042點，升4.8%；創業板指數收報3347點，升5.9%。

港股表現亦亮麗，恒指高開656點，其後升幅曾收窄至552點，惟隨著科技股升幅擴大，帶動恒指最多升818點，全日收報25893點，升776點或3.1%；國指收報8677點，升220點或2.6%；科指收報4923點，升244點或5.2%。

ATMXJ貢獻335點升幅

重磅科網股成升市主要動力，AI影片評測平台Artificial Analysis突現神秘模型Happy Horse，超越Seedance2.0登頂榜首，該模型傳聞屬於阿里巴巴（9988）旗下實驗室，阿里巴巴走高6.8%，收報126.5元。美團（3690）大升10.3%，收報88.5元；小米（1810）揚6.1%，收報32.76元；京東（9618）向上3.6%，收報111.9元；騰訊（700）漲3.8%，收報508元。五股合計貢獻大市逾335點。

晶片股落鑊，天數智芯（9903）飆升33.7%，收報293.8元；華虹半導體（1347）大升14.7%，收報91元；壁仞科技（6082）走高10.7%，收報32.66元；中芯國際（981）彈高10.1%，收報56.15元。

洛陽鉬業升近11%冠藍籌

貴金屬價格急升，相關股份跟隨升勢，洛陽鉬業（3993）大升10.6%，收報18.75元，為表現最佳藍籌股；紫金礦業（2899）升5.3%，收報37.18元；同系的紫金黃金國際（2259）彈高8%，收報190.1元；中國白銀集團（815）揚5.3%，收報0.5元。

油價急吐 山東墨龍挫13%

在伊方協調下未來兩周霍爾木茲海峽可安全通行，國際油價跌穿100美元大關，石油股逆市下跌。中海油（883）挫3.3%，收報26.12元；中石油（857）下滑2%，收報10.56元；石油設備股山東墨龍（568）瀉13%，收報8.04元；百勤油服（2178）大跌11.9%，收報0.26元。

航空股則受惠，國泰（293）漲4.9%，收報11.97元；東航（670）大升8.1%，收報4.02元；南航（1055）向上5.7%，收報4.28元；國航（753）揚5.4%，收報5.06元。

智譜大漲逾11%

個股方面，智譜（2513）正式發佈GLM-5.1模型並再度加價一成，股價急升11.5%，收868.5元。Token消耗量正成為AI發展「晴雨表」，Token概念股迅策（3317）大升17.1%，收報232.4元，創上市後新高。泡泡瑪特（9992）世界盃聯名款再掀搶購熱潮，泡泡瑪特向上7.6%，收報152.6元。

梁杰文：難言調整完 料25000至27000上落

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股反彈主要是中東停戰兩周的消息，刺激部分短線資金迅速回流炒作，惟港股成交雖有增加，北水卻大幅淨流出，反映內地投資者普遍採取「逢高減磅」策略，以等待後續更低位置的布局機會，因此料恒指短期內將在25000點至27000點維持上落市格局。

梁杰文續指，中東局勢本身仍高度不確定，和談進展隨時可能反覆，市場目前仍處於波動的狀態，加上騰訊、阿里等藍籌股業績表現平平，及它們持續增加AI領域的投資正引來市場對其盈利的憂慮，可能成為後續港股向上的拖累因素，因此暫時不能單憑一日表現就判斷港股已完成調整。

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美伊停火兩星期，亞太區股市造好，南韓及日本股市今早分別升6.5%及5.1%，港股恒生指數在高開656點後，最多曾升755點，高見25872點；中午收報25821點，升705點或2.81%，半日成交額已達2,005.04億元。

科指升勢更凌厲，半日升206點或4.42%，報4885點。科技股當中，美團（3690）半日大升9.84%，報88.15元。阿里巴巴（9988）及騰訊（700）分別升4.47%及3.12%。京東（9618）升2.42%；同系京東健康（6618）升6.72%。快手（1024）升6.45%；小米（1810）升5.76%。

晶片股受捧 中芯升近9%

晶片股相關落鑊，天數智芯（9903）飆29.4%；華虹半導體（1347）大升14.1%；瀾起科技（6809）升11.7%；ASMPT（522）升9.34%；中芯（981）升8.92%。「半新股」傅里葉（2625）升13.5%，報104.5元創上市後新高。

油股應聲挫 航空股飛天

中東局勢緩和令國際油價急挫，中海油（883）及中石油（857）分別跌3.55%及2.04%。山東墨龍（568）挫11.2%；百勤油服（2178）更瀉13.5%。

油價向下，航空股受惠，東航（670）升8.06%；國航（753）及南航（1055）均升逾半成；國泰（293）升4%。

山東金升9% 新世界升6%

憧憬美國重拾減息步伐，現貨金價升近2%。貴金屬相關股亦受捧，紫金礦業（2899）升6.68%；紫金黃金國際（2259）升7.49%；山東黃金（1787）更升8.97%；招金礦業（1818）升6.4%。中國白銀集團（815）亦上揚7.36%。

息口敏感的地產股同樣受惠，新世界（017）升6.28%；新地（016）升5.03%；恒地（012）升3.53%。

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0930：特朗普「TACO」（Trump Always Chickens Out）再現，宣佈同意在兩周內暫停對伊朗的轟炸和襲擊，又稱這將是一次雙向停火。他表示，「我們收到了伊朗方面提出的10點方案，認為這是一份可以用來談判的可行方案」。伊朗最高國家安全委員會秘書處亦發聲明稱與美國展開談判，於周五（4月10日）開始，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行，為期兩周。此外，在未來兩周內，船隻將可安全通過霍爾木茲海峽。

金價銀價升 韓股漲近6%

受消息影響，油價應聲急挫，WTI原油期貨及布蘭特原油期貨分別跌逾14%及13％；相反，金價上揚，現貨金價升逾2.4%至4,820美元，現貨白銀亦升逾4%至76.34美元；美股三大指數期貨則升逾2%至3%。

亞洲股市向好，日經225指數暫升逾4.7%，韓國綜合指數更逾5.7%。港股方面，恒指今早高開656點或2.61%，報25772點。藍籌股中，創科（669）升逾9%；新地（016）及中芯（981）亦分別升8.4%及7.4%。

科網股普遍上揚 騰訊高開逾3%

科網股普遍上揚，阿里巴巴（9988）股價開市升2.9%；騰訊（700）升3.1%；美團（3690）升2.9%；京東（9618）升2.9%；小米（1810）亦升2.1。

相反，石油相關股向下，中石油（857）跌2.7%；中海油（883）跌5.3%；山東墨龍（568）更跌15%。

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專家料阻力位25500至26000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，股市走勢由美伊戰爭主導，關鍵是會否有一方作出讓步，難以估計港股本周表現，但預計港股今日會較為波動，因伊朗會否開放霍爾木茲海峽的結果揭盅，恒指支持位為24200點，阻力位為25500至26000點。

展望本周，中國周五公布3月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI），美國亦同日公布CPI，而香港周四公布上月外匯儲備。

SpaceX上市計劃再有進展

另一邊廂，美國首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX的上市計劃再有進展。路透引述消息人士報道，SpaceX於周一召集承銷團隊舉行會議，概述計劃細節，而散戶在是次首次公開招股（IPO）的佔比將會是史上最高，因為冀藉此表達知悉散戶一直以來對SpaceX和馬斯克的支持。

報道又指，SpaceX計劃在6月8日IPO路演啟動後，舉辦一場活動邀請1500個散戶參加。除了美國散戶，歐盟、澳洲、加拿大、日本和南韓的散戶都有機會認購IPO。該公司是次上市尋求集資750億美元，估值高達1.75萬億美元。