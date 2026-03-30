新股配發結果文件有誤 上市5日才更正 業界嘆「開埠以來未見過咁嘅錯」

內地網絡解決方案提供商飛速創新（3355）上市第5個交易日才更正配發結果文件，但幸好實際分配執行無誤。有銀行家表示，在此類公告中，保薦人應負上最大責任。證監會及港交所發言人均表示，不會就個別事件作出評論。

飛速創新：分配執行本身無誤

飛速創新於本月20日（周五）公布的首份配發結果，存在不合理之處。首先，該份公告顯示，受理申請數目（中籤者數目）為31,492份，且沒有認購者可穩中一手，此意味着只派發31,492手股份，與公開發售部分最終發售4萬手有出入。其次，經本報按照通告數據統計，乙組（認購額500萬元以上）獲接納申請人（中籤者）總數只有5,575人，而非11,492人。

飛速創新上周五臨近晚上9時才發出澄清公告，並更新乙組配發結果。其中，乙組中籤人數並沒有錯誤，為11,492人；所有乙組申請人都至少穩中1手，抽2,000至4,000手獲派1至2手；抽5,000至10,000手獲派2至3手；抽2萬手的「頂頭槌飛」派3至4手。

飛速創新回覆本報查詢時表示，分配執行本身無誤，為前期公告計算時遺漏了「穩中」部分的統計，造成披露口徑不完整，應以最新公告所載分配結果為準。

業界：保薦人應負最大責任

有資深銀行家表示，上市公司文件由多方人士合力編製且核對，包括保薦人（sponsor）、律師、會計師、財經印刷等，如果其中一個環節出錯，便會環環相扣。不過，若果是IPO（首次公開招股）文件，保薦人便是「尾門，有咩錯都係賴sponsor」。該名人士認為，以分配公告來說，保薦人應負上最大責任，又分享自己剛入行的工作就是核對資料，而是次聯席保薦人為3間投行，即是「大家都唔睇」。

對於現時有團體提倡放寬主要人員同時監督或參與5宗活躍上市委聘項目的限制，該名人士表示支持，但要「做好本分」。

有業內人士形容，「開埠以來，未見過咁嘅錯，唔怪得知之前（監管機構）發信俾sponsor（保薦人）提醒質素問題」。證監會年初發通函表示，高度關注去年新上市申請激增期間出現的問題，包括部分上市文件的擬備工作存在嚴重缺失，保薦人或有失當行為，以及其資源管理嚴重失誤。

今年已有3新股刊發澄清公告

事實上，新股配發結果不時會出現輕微錯誤，包括字眼或數據，但大多會在上市日或翌日便會刊發澄清文件，以及較少牽涉「香港公開發售的分配基準」章節。年初至今，本港共有34隻新股掛牌，當中有3股刊發澄清配發結果公告，包括飛速創新、壁仞科技（6082）及優樂賽共享（2649）。另去年10月掛牌的海西新藥（2637）在上市前，曾因需要額外時間完成配發結果的定稿，在獲取監管機構批准後，順延上市時間表。

飛速創新在上周一掛牌，集資逾16.6億元，估計應付上市開支近1.05億元，佔集資額6.3%，而聯席保薦人為中金、中信建投國際，以及招商證券國際。該股公開發售接獲近19.7萬份申請，超購1,578.7倍，國際發售超購9.9倍。飛速創新首日掛牌較定價41.6元升13.5%；截至上周五累升10.6%。

