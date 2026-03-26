恒指跌479點 再失二萬五 快手挫14% 中人壽跌8.5% 分析：中東戰局仍困擾港股｜港股收市

美伊談判膠著，中東局勢發展未明朗，加上不少重要股份業績「見光死」及科技股轉弱拖累港股，恒指周四低開低走，跌勢進一步擴大逾500點，最終全日收到24856點，跌479點，時隔兩日再度失守25000關，港股兩連升斷纜。大市成交回落至2616億元，不足3000億元。北水轉流入33.39億元。

恒指低開68點，初段跌幅曾收窄至57點，惟快手（1024）、中人壽（2628）等績後走弱，及阿里巴巴（9988）等科網股跌幅擴大，恒指愈跌愈有，最多跌542點，失守25000關的同時減跌穿250天牛熊分界線，最終全日收報24856點，跌479點或1.89%；國指收報8389點，跌192點或2.25%；科指跑輸大市，收報4761點，跌161點或3.28%。

泡泡瑪特未止瀉 兩日累跌30%

不少股份績後急跌，快手（1024）業績符合預期，但計劃加大AI投資，同時里昂等大行下調快手目標價，快手急跌14%，收報45.6 元，為表現最差藍籌股；泡泡瑪特（9992）績後未止瀉，再跌10.5%，收報150.7 元，兩日累跌30.6%。

另外，中人壽去年第四季錄得虧損137億元，2024年錄的錄微利24.12億元，中人壽大跌8.5%，收報25.04 元。其他內險股受累走弱。新華保險（1336）大跌6.1%，收報46.78元；中國平安（2318）挫3.8%，收報58.15元；中國人民保險（1339）向下3.9%，收報5.85元。

美團績前跌3.7% 阿里巴巴挫4.6%

科網股轉弱，外賣平台巨頭美團（3690）績前下滑3.7%，收報86.7 元；阿里巴巴（9988）挫4.6%，收報123 元；騰訊（700）亦跌2%，收報495.6 元；惟京東（9618）升1.1%，收報113.6 元。

油價回升，紐約期油亞洲時段回升至91美元水平，石油股部分有炒作。中海油績前(883)逆市揚2.5%，收報29.22元；中石油(857)漲1.5%，收報10.88 元；延長石油國際（346）漲3.4%，收報0.46元；石油設備股山東墨龍（568）走高4.3%，收報10.3元。

特步去年多賺10.8% 股價瀉7%

個股方面，蒙牛乳業(2319)去年純利急升近14倍，至15.45億元人民幣，逆市彈高2.6%，收報16.32元，為表現最佳藍籌股；特步國際(1368)去年多賺10.8%至13.72億元人民幣，股價瀉7%，收報4.78元。零跑汽車 (9863)今年4款新車密集上市，出海有望翻倍增長。股價升1.4%，收報46.44元。

伍禮賢：短期支持位24000至24200點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中東戰局反覆，兼未有明確的發展趨勢，加上部分重磅科技股如美團、阿里因昨日外賣戰消息帶動急升後出現明顯回吐，及如中人壽、泡泡瑪特等藍籌股個別企業業績後表現不理想，這些因素共同導致港股周四跌幅顯著。他續指，中東戰局未見明顯平息跡象，其仍將作為最不確定因素困擾港股，同時即使科技股行業自身利淡消息已反映七七八八，但在外圍因素影響下，科技股難亦獨善其身，難以成為支持港股的板塊，料恒指短期內的支持位為24000點至24200點，26300點則為阻力位。

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1215：恒指低開68點後，跌勢進一步擴大，最多曾跌420點。恒指中午收報24988點，跌347點或1.37%。成交額1,367.29億元。

科指半日跌105點或2.15%，報4817點。騰訊（700）跌0.89%；阿里巴巴（9988）跌3.72%；美團（3690）跌3.05%；京東（9618）、小米（1810）逆市分別升1.69%及1.53%。金山軟件（3888）去年多賺29.2%，半日升5.58%。

快手（1024）績後大跌13.36%。泡泡瑪特（9992）未止瀉，半日跌9.32%。

蒙牛乳業（2319）去年純利增13.8倍，半日升3..27%。

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0930：美股周三集體上漲，道指升305點，報46429點；標指升35點，報6591點；納指跌167點或0.77%，報21929點。

白宮表示與伊朗的談判仍在繼續，惟德黑蘭公開拒絕美方提出結束衝突的條件。美國銀行經濟學家Aditya Bhave表示，如果衝突迅速解決，或令油價大幅回落，而聯儲局亦會恢復偏鴿立場。但衝突若仍溫和持續，聯儲局或更擔心通脹，從而轉向鷹派。另外，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於周三（25日）宣佈，總統特朗普將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，屆時將與國家主席習近平舉行會晤。

重磅科網股多數上升，英偉達升1.99%、蘋果升0.39%、Alphabet升0.17%、亞馬遜漲2.16%、台積電漲1.35%、博通漲0.16%、Meta漲0.33%、特斯拉漲0.76%；僅微軟跌0.46%。

另外，太空概念股因「SpaceX即將遞交招股書」傳言集體大漲。 持有SpaceX股票的回聲星通訊漲7.43%，火箭實驗室、Planet Labs均漲超10%。

港股方面，恒指今早低開68點，報25267點。科網股個別發展，京東（9618）升2.49%；小米（1810）跌0.49%；阿里巴巴（9988）跌0.7%；騰訊（700）跌0.89%。快手（1024）績後挫近一成。

昨日大跌兩成二的泡泡瑪特（9992）未止跌，開市跌1.4%。

快手（1024）昨開業績，開市跌9.71%，其第四季經調整利潤增16%符預期，可靈AI收入增至3.4億。

北水動向方面，昨日買入超過223億港元，當中盈富基金（2800)、 恒生中國企業（2828）、泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入113.8億、33.99億、23.09億；中國海洋石油(883)、騰訊控股(700)、山東墨龍(568)分別遭淨賣出10.57億港元、6.24億港元、6,043萬港元。