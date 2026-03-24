綠茶集團新店集中東南亞 冀海外門店增至30間 無計劃開放加盟店

截止去年底，內地休閒中式連鎖食肆「綠茶餐廳」運營商綠茶集團（6831）境外門店達14家，覆蓋亞太4個市場，包括新加坡、泰國、馬來西亞及香港。綠茶集團首席財務官商巍表示，香港現有門店約10間，考慮到市場的容量有限，今年在港開新店的計劃將暫時保持現水平，今年開新店將主要集中於東南亞等海外市場，目標是擬將海外門店增至30間。他強調，暫時沒有計劃開放加盟店，並解釋指，公司最寶貴的經營資產是經過20多年進化的運營模式，包括根據客戶需求和經濟環境調整菜單等能力，這使得我們在去年實現24%收入增長和40%利潤增長，認為先做好自營模式，未來增長空間已足夠誘人。

攻星馬等華人集中度高地區

綠茶集團聯合創始人、首席執行官、董事會董事長兼執行董事王勤松補充指，海外新增3門店將主要集中於華人集中度高的國家或地區，如新加坡、馬來西亞、越南、印尼等，意味著今年大部分新店將集中在東南亞市場，但今年中東市場新店計劃則因國際形勢而暫停。王勤松續指，內地新門店增速將約30%，今年新增門店主要分布在已有基礎的城市如廣東、浙江，以及未開拓省份，如新疆、寧夏等。

香港門店利潤率與內地相近

被問及香港餐廳的運營情況。商巍表示，雖然香港人工和裝修成本較高，但當地客單價顯著高於國內，所以香港門店利潤率與內地相近，整體盈利不錯。

外賣業務有5百分點增長空間

去年綠茶外賣收入佔比為25.3%，按年增加6.5個百分點。王勤松指出，外賣業務的增加與市場環境密切相關，去年爆發了外賣大戰和大量補貼活動，促使許多商家不得不加入，因此公司去年外賣增長較為明顯，但公司作為以堂食為主的餐飲企業，更注重裝修和服務體驗。他續指，公司目前外賣佔比約25%，而同行業平均水平在30%至40%之間，所以估計30%的佔比是一個關鍵節點，換言之今年外賣業務還有約5個百分點的增長空間。

商巍補充說，公司外賣佔比低於行業平均水平，雖然外賣業務利潤率是高於堂食的，但是公司將會堅持堂食為基礎，外賣業務只會作為補充且不衝擊堂食體驗，因此並會外賣與堂食形成互補模式，維穩利潤。

