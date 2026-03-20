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小鵬第四季首錄季度純利3.8億 經調整淨虧損收窄九成 料今年首季交付量少30%

股市
更新時間：17:53 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:53 2026-03-20 HKT

小鵬汽車（9868）去年第四季經調整淨收益5.1億元（人民幣，下同），前一年同期為虧損13.9億元，同時首次錄得季度盈利，期內淨收益3.8億元，2024年同期為虧損13.3億元。

今年首季收入料跌逾16%

小鵬預計，今年第一季汽車交付量介乎6.1萬至6.6萬輛，按年減少約29.8%至35.1%。而總收入預計介乎122億至132.8億元，按年減少16%至22.8%。

今年首兩個月交付量方面，小鵬1月交付20,011輛，2月交付15,256輛，累計35,267輛。

上季毛利率21.3%創新高

小鵬上季總收入222.5億元，按年升38.2%，按季升9.2%；汽車銷售收入190.7億元，按年升30%，按季升5.6%；汽車總交付量11.62萬輛，按年增加27%。第四季整體毛利率達21.3%，按年提升6.9個百分點，再創新高。

全年經調整淨虧損收窄九成 研發開支增47%

全年業績方面，小鵬總收入767.2億元，按年大增87.7%。經調整淨虧損4.6億，收窄91.7%。淨虧損11.4億元，大幅收窄80.3%，符合市場預期。全年汽車銷售收入683.8億元，按年增長90.8%，主要受交付量增加帶動。汽車毛利率12.8%，按年提升4.5個百分點，受惠於成本持續下降及車型產品組合改善。服務及其他收入83.4億元，按年增長65.6%。

2025年全年交付量為42.94萬輛，按年增長125.9%。研發開支94.9億元，較2024年的64.6億元增加46.9%。公司於今年3月發布第二代VLA智能駕駛系統架構及部署計劃。

顧宏地：實現與傳統車企迥異盈利路徑

小鵬董事長何小鵬表示，公司正處物理AI應用的歷史性轉折點，將擴大AI汽車全球市場份額，推動L2+輔助駕駛向L4自動駕駛跨越，實現高階人形機器人規模量產。

副董事長顧宏地指出，公司透過以技術領先驅動的商業模式，達成與傳統車企迥異的盈利路徑。截至去年底，公司在手現金476.6億元，為物理AI研發提供堅實保障。

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