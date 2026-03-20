太興去年賺1億元 增長72% 派息多一倍 正推動品牌間資源整合

太興（6811）去年全年純利1.08億元，按年升72.4%，每股盈利11.12仙。派末期息0.05元，按年增加一倍。

太興指，面對港人北上消費常態化、行業競爭加劇以及消費偏好轉變等結構性挑戰，集團將聚焦產品創新，以全面提升營運效率和抗逆能力，並將秉持「穩中求進」的方針，持續優化品牌與店舖網絡，審慎把握拓展節奏，推動品牌間的資源整合與價值深化。

毛利率輕微下降0.4個百分點

期內，該公司錄得收入35.38億元，按年增加7.5%；毛利率73.5%，下跌0.4個百分點。該公司表示，儘管原材料價格波動，但已透過持續推動源頭採購及食材替代方案等措施，以維持毛利率。

太興指出，去年透過持續精簡流程及控制成本，促使主要核心品牌的經營溢利率錄得上升，亦帶動港澳地區盈利表現，而且內地的整合策略已漸見成效。

年內淨增13家分店共經營224間餐廳

截至去年底，太興集團餐廳網絡擁有224間分店，較前一年淨增13間，其中198間位於香港及澳門、26間位於內地，內地分店裡有16間位於大灣區。

亞參雞飯及靠得住收入雙位數增長

按照不同品牌看，太興指，「太興」作為集團的旗艦品牌，仍為最主要的收益來源，收益按年增長5.7%至13.31億元；「敏華冰廳」為集團第二大收益來源，收益達9.09億元，按年增2.6%；「亞參雞飯」收益約2.75億元，按年增長10.4%，於年內在香港新增3間分店，令品牌總店舖數量增至22間；「靠得住」全年收入及利潤均實現增長，收益按年增長25.8%至1.74億元，年內共開設3間分店，包括1間搬遷店鋪，令總店舖數量增至12間。