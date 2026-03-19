地平線去年經調整虧損擴大67% 今年擬推新一代艙駕智能體晶片

地平線（9660）公布2025年度業績，期內收入37.58億元（人民幣，下同），按年增長57.7%，其中汽車業務收入佔比達94.6%。毛利24.26億元，按年增長31.7%。惟經調整虧損為28.12億元，按年擴大67.3%，公司解釋主要由於戰略性增加研發開支，特別是在雲服務領域。

產品及解決方案收入翻倍 佔比升至43%

受出貨量強勁增長及單車價值量大幅提升帶動，產品及解決方案收入達16.22億元，按年大升144.2%，對總收入貢獻由2024年的27.9%顯著提升至43.2%。公司表示，中高階智能輔助駕駛解決方案邁入量產周期後，收入結構實現優化。期內支持中高階智能輔助駕駛解決方案的處理硬件出貨量佔總交付量45%，但貢獻了產品及解決方案超過80%的收入。

去年公司新獲得超過110款車型定點，涵蓋主流自主品牌及合資品牌各類車型，其中代表最先進全場景智能駕駛解決方案的HSD貢獻20餘款新車型定點。

授權及服務業務收入增17%

授權及服務業務收入19.35億元，按年增長17.4%，佔總收入比重51.4%。除與酷睿程的合作外，期內國際最大汽車零件集團之一亦開始獲授權使用公司算法及軟件，成為2025年前五大客戶之一。

推新一代晶片架構 布局Robotaxi試營運

公司表示，車企競相追求差異化創新及成本效益，但面臨原材料成本高企挑戰。地平線產品戰略並非單純壓縮既有技術成本，而是透過底層技術創新與系統性成本效率優化，提供兼顧體驗與成本的系統級解決方案。今年將適時推出全新一代艙駕融合全車智能體芯片（Agentic CAR SoC）和智能體操作系統（Agentic CAR OS），有望成為下階段智能車標配。

公司已正式推出新一代計算架構BPU「黎曼架構」，並計劃於適當時候推出算力更強的新一代計算平台征程7處理硬件，總算力及核心性能指標對標全球自動駕駛領域頭部車企的新一代硬件產品。

地平線計劃今年第三季度攜手生態合作夥伴，依託HSD解決方案的基座模型，在國內指定城市推動Robotaxi試營運，累積L4級自動駕駛在真實開放城市道路的實戰經驗，為基座模型後續技術演進及Robotaxi商業化部署奠定基礎，最終打造成為L4級別乘用車和Robotaxi運營商背後的量產技術解決方案提供商。