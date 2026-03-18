保誠去年多賺74% 新業務利潤增12% 啟動12億美元回購

保誠（2378）去年純利按年增74.1%至39.78億美元，派末期息18.89美分，增16%。期內，以傳統內含價值計算的新業務利潤按年增長12%至27.8億美元，得益於年化新業務保費的6%增長及利潤率的提升，且19個壽險市場中，有13個市場的新業務利潤在年內有所增長。公司指，預期2026及2027年每股普通股股息總額均會增加10%以上，向股東返還額外資本，2026年回購5億美元股份，2027年計劃為6億美元股份。

料2026年主要指標雙位數增長

該公司預計，2026年在包括新業務利潤、基於經調整經營溢利的每股基本盈利以及有效保險和資產管理業務產生的經營自由盈餘在內的三大關鍵指標將再下一城，再次實現雙位數增長。執行總裁Anil Wadhwani（華康堯）表示，正進一步強化多渠道分銷模式，持續推動代理團隊專業化，同時拓展我們的健康及保障業務，對2026年實現主要指標的雙位數增長軌跡充滿信心。

香港業務將持續優質增長

保誠表示，年內香港的新業務利潤增長12%，主要來自本地客戶及中國內地遊客以及代理渠道及銀行保險渠道的銷售額增長及利潤率提升，相信本地和中國內地遊客的需求將持續增長，並仍然認為香港業務將持續錄得優質增長。

保誠指出，保誠中國內地合資企業的新業務利潤增長27%，源自下半年強勁的年化新業務保費增長，將持續推動轉型，新代理商招募人數達到雙位數增長，並與策略夥伴中信深化合作，專注於其前50家門市，加快了銷售勢頭，並驅動更強的執行力和生產力。

東南亞方面，保誠表示，馬來西亞的新業務利潤增長5%，繼上半年下滑後，代理渠道下半年強勁復甦，扭轉市場頹勢；新加坡業務的年化新業務保費在上半年銷售下滑之後，於下半年強力反彈，市場需求轉向儲蓄和財富管理產品，整體新業務利潤增長2%。

2027年至少44億美元自由盈餘

展望未來，該公司指，將繼續專注於優質的可持續增長，將2025年的增長勢頭延續至2026年，對2027年有效保險和資產管理業務帶來至少44億美元的經營自由盈餘充滿信心。